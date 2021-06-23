ESTE MEDİCAL GROUP, ÖDÜLLERLE İSMİNİ DUYURMAYA DEVAM EDİYOR  

HABER: DİNÇER KARACALAR



Este Medical Group İstanbul yönetim kurulu başkanı Melike Çınkır 17 Haziran Perşembe günü Fuat Paşa yalısında gerçekleşen Uluslararası Best of Year Awards ödül töreninde ‘Yılın dikkat çeken saç ekim kliniği ödülünü’ aldı.





20 yıldan uzun süredir saç ekimi, saç tedavileri, estetik cerrahi ve medikal estetik alanlarında faaliyet gösteren Este Medical Group Şirketleri ilk olarak 2015 yılında İngiltere Birmingham’da ilk kliniğini açıp Este Medical Group markasını yarattı. 2018 yılında Este Medical Group İstanbul'u hizmete açarak büyüyen ve başarılarını Türkiye'ye taşıyan şirket, 6 yılda 5 ülkede toplam 11 şube ve 450 çalışanıyla dünyaya yayıldı. Başarılı Türk markası bugün günde 2000 ile 2500 kişiye tedavi uyguluyor.