'Favipiravir, erken dönemde etkili'

ANKARA - ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan çalışmada, koronavirüs tedavisinde kullanılan 'Favipiravir' ilacının erken dönemde, özellikle 48 saat içinde kullanıldığında etkili olduğu sonucuna ulaştıklarını söyledi. Savaşçı, "Özellikle akciğer tutulumunu, zatürreyi engellediğini tespit ettik" dedi.



Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin, 'Favipiravir' ilacının Covid-19 tedavisinde etkisiz olduğunu ortaya koyan çalışması gündeme geldi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, 'Favipiravir'in etkinliğine ilişkin hastanelerinde de çalışma yapıldığını söyledi. Savaşçı, "Bizim kendi hastanemizde yaptığımız çalışmada özellikle 'Favipiravir'i erken dönemde kullanınca etkili sonucunca ulaştık. Virüsün özellikle üreme zamanında ilk 48 saatte kullanılması bu konuda önemli. Özellikle akciğerin tutulumunu, zatürreyi engellediğini tespit ettik. Tabi ki farklı çalışmalar da çıkabilir, etkisiz olduğuna dair çalışmalar da çıkabilir. Şu an koronavirüs tedavi rehberimizde yer alan bir ilaç" diye konuştu.



'GÖNÜL RAHATLIĞIYLA KULLANDIK'



Doç. Dr. Savaşçı, yan etki olarak minimal karaciğer enzim yüksekliği yaptığını belirterek, "Gönül rahatlığı ile bugüne kadar kullandık. Bundan sonraki süreçte bilim kurulunun kararı neticesinde devam edip etmeyeceğimiz konusunda yeni kararlar çıkabilir tabi. Dünya genelinde daha etkili olarak molnupiravir ilacı keşfedildi. Bu ilacın ilk 5 günde virüsü tamamen ortadan kaldırdığına yönelik çalışmalar yayımlandı. Bu da etkili bir ilaç olarak önümüzdeki aylarda ülkemizde de kullanıma girebilir ancak maliyet olarak çok yüksek bir ilaç. Bu anlamda önemli olan hastalığı kaptıktan sonra tedavi almaktan ziyade, önemli olan hastalığı kapmamak, bunun için de en önemli silahımız her zaman olduğu gibi aşılanma maske ve mesafe kuralları" dedi.



'PANİK VE YANLIŞ ANLAŞILMAYA YOL AÇMASIN'



Doç. Dr. Savaşçı, 'Favipiravir'in etkili olmadığı yönünde sonucun ortaya çıktığı çalışmanın panik ve yanlış anlamaya yol açmaması gerektiğine vurgu yaparak, "Şu anda rehberde olan, bizim de reçete ettiğimiz, kliniklerde yatan hastalarda kullandığımız ilaç. Yan etkileri de çok olmadığı için şu an gönül rahatlığı ile kullanmaya devam edelim ama Bilim Kurulu'nun yeni kararları ile kaldırılırsa biz de bu ilaçtan vazgeçmiş olacağız. Bizim hastanemizde yaptığımız çalışma soncunda bu ilaca erken dönemde 48 saatte başlanırsa bu dönemde virüsün üremesini durdurduğu ve hastalığın ilerlemesini durdurduğu yönünde çalışmamamız sonuçlandı" diye konuştu.