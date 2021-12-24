“Genetik gözaltı morlukları artık tedavi edilebiliyor”

İSTANBUL - Op. Dr. Başar Kaya, gözaltı morlukları hakkında bilgi verdi. Gözaltı morluklarının kalıtsal olduğunu söyleyen Kaya, halkaların oluşmasına neden olan bu özelliklerin doğuştan geldiğini kaydetti. Gözaltı morluklarının tedavi edilebildiğini aktaran Kaya, yöntemlerle ilgili bilgi verdi.

“CİLT BAKIM TEDAVİLERİNE YILLIK 1.08 MİLYAR DOLAR HARCIYORUZ”

Op. Dr. Başar Kaya, “13 bin kişiyle gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 53’ü, bir numaralı güzellik endişesi olarak gözaltı morluklarını ve halkalarını belirtiyor. Bir pazar araştırma firması olan Mintel'e göre ise, koyu halkalardan kurtulmak için tasarlanmış ürünleri içeren yaşlanma karşıtı cilt bakım tedavilerinin satışları yıllık 1.08 milyar dolardan fazla” diye konuştu.

“Genetik gözaltı morluklarının başlıca sebebi, bölgedeki kılcal damarlardaki kan akışının yavaşlaması ve kanın birikip göllenme dediğimiz olayın gerçekleşmesidir” diye konuşan Op. Dr. Başar Kaya, “Eyelit adı verilen uygulama ile problemli bölgedeki damarlardan yeni kılcal damar ağları oluşturarak, problemli damardaki göllenmiş kanı yeni damarlara dağıtıyor ve gözaltı morluk görüntüsünü azaltıyoruz” dedi.

KAN AKIŞINI HIZLANDIRMAK GÖZALTI MORLUKLARINI AZALTIYOR

Genetik gözaltı morlukları için şikâyeti olan hastaların haftada 1 kere, 5 ile 7 seans Eyelit uygulaması yaptırmasını gerektiğini söyleyen Op. Dr. Kaya, “Gözlerinizin altındaki damarlar doğuştan gelen alerjiler nedeniyle genişler. Vücutta zayıf kan dolaşımı, gözlerin altında damarların oluşmasına neden olur. Gözaltı morluklarının birçok sebebi vardır. Gözaltı çukurundan dolayı oluşan karanlık görüntü için doktorlar o bölgeyi dolgu malzemesi ile doldurarak karanlık görüntüyü azaltırlar. Göz kapağının derisinin dışında pigmentasyon artışı var ise mezoterapi yaparlar ancak genetik olan göz altı morlukları yani damarsal olanlar için bugüne kadar yapılabilecek hiç bir şey yoktu. Çünkü damara müdahale edilemiyordu. Buradaki problem, kan akışını ve ortamdaki oksijenlenmeyi sağlayan damarlardan geçen kanın birikip göllenmesidir. O göllenme onlarca damarda aynı anda oluşup, ortaya bu karanlık görüntü (gözaltı morluğu) çıkıyor. Eyelit uygulaması genetik gözaltı morluklarını azaltmak için göllenme olan damardaki kan akışını hızlandırmaya yardımcı oluyor” diye konuştu.

Uygulama hakkında detaylı bilgi veren Op. Dr. Kaya, “Kalıcılık süresinin 12 -36 ay olduğunu söyleyebiliriz. Kalıcılık süresi kişinin stres faktörü ve sosyal yaşam düzenine göre değişiklik göstermektedir. Genetik ve edinsel olan göz altı morluklarında etkilidir. Uygulama yapılırken göz bölgesindeki şişlik, 10 dakika içerisinde tamamen kayboluyor. Uygulamanın bir yan etkisi yok. Sadece maksimum 2 gün uygulama bölgesinde hafif ödem olur. Tamamen geçicidir” dedi.