'Hastalananların aşılanması varyantlara karşı koruyucu olacaktır'

ANKARA

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, DHA'ya yaptığı açıklamada, vaka sayılarının arttığına dikkati çekerek, insanların mutlaka aşı olması gerektiğini belirtti. Taşkınoğlu, "Çünkü, karşımızda sürekli kendini yenileyen virüs var. Onunla mücadele etmenin tek yolu, onunla mücadele edebilen bağışıklık sistemine sahip olmak. Bunu da bize aşılar sağlayacak. Özellikle 65 yaşın aşılarını tamamlaması lazım. Çünkü, onları koruyabileceğimiz başka hiçbir şey yok. Ne yazık ki mesafe ve maske kurallarına uyamadığımız için korunmanın tek yolu aşılanmak" dedi.

'HASTALIĞI GEÇİRENLER DE AŞILANMALI'

'Hastalığı geçirenleri aşılayalım mı aşılamayalım mı' diye çok soru işareti olduğunu hatırlatan Dr. Taşkınoğlu, "Şu an biz aşılamamayı tercih ediyoruz, 6 ay gibi bir süreyi bekliyoruz ama yapılan çalışmalar aslında hastalığı geçiren kişilerin aşılanmasının onları daha iyi koruduğunu ve varyantlara karşı da koruyabileceğini gösteriyor. Hastalanmış kişilere mRNA aşısı yapıldığında daha fazla antikor geliştiği gözlenmiş ve tek dozun da yettiği gözlenmiş. O yüzden onları korumak için yeni varyantlardan da korkuyorsak tek doz da olsa aşılama gerektiğini düşünüyorum. Bu çalışmaların hepsi Biontech, mRNA aşıları ile yapılmış çalışmalar. Sinovac için de aynı şey geçerlidir diye düşünüyorum. O yüzden hastalığı geçirmiş olsa bile insanların aşılanması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

'VARYANTLARA KARŞI KORUYUCU OLACAKTIR'

Dr.Taşkınoğlu, Sinovac aşısı için böyle bir çalışmanın olmadığını da belirterek, şöyle konuştu:

"Sağlık çalışanlarımız hastalanmış olsalar bile aşılandılar. Onlarda antikor titresi hakikaten daha yüksek. Varyantlar ile mücadele ederken şu an dünyada, '3’üncü doz bir aşımı yapılacak, acaba yapılırsa varyantlara karşı korunur muyuz' diye tartışılıyor. Bu aşamada zaten hastalanan kişilerinde tekrar aşılanması varyantlara karşıda koruyucu olacaktır. Tabi ortada aşı yokken zaten bağışıklık sistemi virüse karşı cevap vermiş ve antikor gelişi olmuş hastalanmış kişileri aşılamak önceliğimiz olmayabilir ama onları da ihmal etmeyip bir süre sonra aşılamamız gerekecek. Aşı geldiğinde herkesin aşılanması tamamlandığında hızla 6 ayı beklemeden onların da aşılanmasının tamamlanması gerekiyor gibi gözüküyor. Gelişen varyantlara 2 doz yetmiyor olabilir 3'üncü bir doza ihtiyacımız olabilir. Sinovac içinde geçerli Biontech içinde geçerli. Sinovac yöneticileri yaptığı açıklamada, 'Biontech ile ya da mRNA aşısıyla destek olmamız gerekebilir' diye bir şey söylediler. Bundan da yola çıkarak Sinovac'la 2 doz aşıladığımız kişileri 3'üncü bir dozla Biontech ya da yine Sinovac'la aşılamamızda varyantlardan kaçmak açısından önemli olabilir."