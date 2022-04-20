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"Her 10 hastadan 1'inde 'post Covid' sendromuna rastlanıyor"

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Nisan 2022 Çarşamba 12:35
"Her 10 hastadan 1'inde 'post Covid' sendromuna rastlanıyor"

İZMİR -  Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, koronavirüs vakalarındaki düşüşü değerlendirirken, 'post Covid' sendromuna dikkat çekti. Covid-19'dan 12 hafta sonra bile şikayetlerin devam etmesi olarak bilinen 'post Covid' sendromunun ayaktan hastalarda yüzde 10- 30, ağır atlatanlarda ise yüzde 80'lerde görüldüğünü kaydeden Şener, her 10 Covid hastasından 1'inde rastlanıldığını söyledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, çok uzun zamandır bekledikleri gibi vaka sayılarının 5 binin altına indiğini belirterek, hızlı inişin gelecek hafta ve aylarda daha da artacağını kaydetti. Hem ölüm hem yoğun bakım hem de serviste yatan hasta sayısında ciddi düşüş gözlemlediklerini belirten Prof. Dr. Şener, "Çalıştığım Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 servisleri teker teker kapanıyor. Yoğun bakımlardaki hasta sayısı düştüğü için yoğun bakımlar boşaldı. Ayaktan acile başvuru, Covid-19 şüphesi ve tanısı ile gelen hasta sayısı da düştü. Bu düşüş trendi yaz boyunca devam edecek. Eylül ayından sonra yeniden vaka sayılarında artış olup olmayacağını önümüzdeki 5-6 aydaki seyire göre karar vereceğiz. Tahminim ve temennim eylülden sonra yeniden bir tırmanış olmayacaktır. Covid -19 enfeksiyonu artık mevsimsel virüs ve enfeksiyonlarla paralel seyredecek gibi görünüyor. Pandemiden endemiye dönüş gibi algılanabilir" dedi.

'TEDAVİYLE İLGİLİ NETLİK YOK'

'Omicron' varyantının yaygınlaşıp, takip sürecinin uzamasıyla 'post Covid' sendromu gibi bazı klinik tabloların görüldüğünü anlatan Prof. Dr. Şener, her 10 koronavirüs hastasından 1'inde böyle gözlemleri olduğuna dikkat çekti. Şener, "Bu sendromu yaşayanların bazılarında çok ciddi dirençli kas, eklem ağrısı, uykusuzluk, çarpıntı hissi, yüksek tansiyon atakları, nefes darlığı, yol yürümede güçlük görülebiliyor. Hastaların bazıları da eskisi gibi olmadığını söylüyor. Zaten Dünya Sağlık Örgütü de koronavirüs sonrası hasta grubuna odaklanmaya başladı. 6 Ekim 2021'den beri bu bir sendrom ve tıpkı Covid-19 gibi tanı kriterleri var" diye konuştu.

Prof. Dr. Şener, Covid-19 hastası olup iyileştikten sonra 12 haftadan daha uzun süre aynı bulguları taşıyanların PCR testi negatif olmak şartıyla 'post Covid' ya da 'long Covid' sendromu olarak adlandırılabileceğini dile getirdi. 

'HASTALAR PSİKOLOJİK OLARAK ALGILIYOR'

Prof. Dr. Şener, 'post Covid' sendromunun her 10 Covid hastasından 1'inde görüldüğünü vurgulayarak, "Ayaktan hastalarda yüzde 10- 30, ağır atlatanlarda ise yüzde 80 oranında rastlanıyor" dedi.

Prof. Dr. Alper Şener, 'post Covid' ile ilgili tıbbi literatürde çok fazla çalışma olmadığını belirterek, "Bu hasta grubu tek başına enfeksiyon hastalıkları hekimini ilgilendirmiyor. Bu hastalar fizik tedavi uzmanları, kardiyolog, nörolog ya da kulak burun boğaz uzmanlarına da gidiyor. Nefes darlığı ile göğüs hastalıkları uzmanına gidiyorlar. O nedenle bu hasta grubunun biraz da farklı uzmanlık branşlarıyla multidisipliner ele alınıp incelenmesi gerekiyor. Tanı net ama tedaviyle ilgili bir netlik yok. Hastaların ciddi kesimi bunu psikolojik olarak algılıyor. Kas eklem ağrıları ile devam eden tablo uykusuzluğa sebep olduğu için kişinin duygu durumunu da bozuyor. Sinirlilik, uykusuzluk ve depresyon gibi algılanabiliyor" diye konuştu. 

'Post Covid' sendromunun belirli yaş grubunda kümelenmediğini de kaydeden Prof. Dr. Şener, "Çocukluk yaş grubunda da görülmeye başladı. Cinsiyet ve yaş ayrımı gözetmiyor. Genelde Covid-19'u ağır geçiren hasta grubunda daha fazla görüyoruz. Hele yoğun bakımda yattıysa daha sık rastlanıyor ama bazen de hafif atlatanlarda devam eden eklem ağrıları geçmeyen bel ağrılarını görüyoruz. Hastaların 'post Covid' sendromuna karşı alabileceği bir önlem yok. Tanıyı doğrulamak gerekiyor. İlaç tedavileri, yaşamsal öneriler var. Uzmanlarla irtibata geçerek bu tablonun hafif atlatılmasını sağlayabilirler" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper ŞenerKoronavirüs VakalarıPost Covid Sendromu
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