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İlk aşı çalışmalarıyla ilgili flaş açıklamalar

Aşı Enstitüsü Müdür Prof.Dr. Serhat Ünal ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova ilk aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Eylül 2020 Perşembe 14:44
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İlk aşı çalışmalarıyla ilgili flaş açıklamalar

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ayağındaki Faz 3 klinik çalışmasını yürüten Prof. Dr. Murat Akova'nın açıklamalarından satır başları:

"Aşı çalışmalarını şöyle yapacağız, 13 bin kişiyi hedefliyoruz Türkiye'de nihai olarak. İlk aşamada 1200 kişi hastalık açısından ön planda ve riskli olan sağlık personeli olacak. Bunu da ikiye böleceğiz ve yarısına boş aşı yarısına da yine kovid aşısını yapacağız ki aşının etkili olup olmadığını görelim." 

"Grip aşısı özellikle risk grubunda olanlar için çok önemli. 65 yaş üstü herkesin alması lazım."

"Ekim, Kasım, Aralık aylarından çok korkuyoruz. Bize 4 ay süreyle koruyuculuk sağlayacak bir aşı bile lazım."

Aşı Enstitüsü Müdür Prof.Dr. Serhat Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

"Ben aşı yaptırmayacağım. Antikor üretiyorum hala. Yaş sınırından da kaybediyoruz."

"Zatürre aşısı kovide karşı korumaz farklı bir mikrop o."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İlk Aşı çalışmalarıAşı Enstitüsü Müdür Prof.Dr. Serhat ÜnalHacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova
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