Karantinadan kaçan koronavirüs hastası bankta otururken bulundu

KAHRAMANMARAŞ

İbrahim M., Covid-19 testi pozitif çıkınca evinde karantinaya alındı. Ancak karantinayı ihlal edip, evden çıktı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, İbrahim M.'yi Demokrasi Meydanı'ndaki bir bankta otururken buldu. Polislerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, maske ve eldiven taktırdığı İbrahim M.'yi karantina yurduna yerleştirdi.

Maske takmadığı için 900 lira, karantinayı ihlal ettiği için de 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 4 bin 50 lira ceza uygulanan İbrahim M., bindirildiği ambulansta kendisini görüntüleyen gazetecileri selamladı.

Koronavirüs hastasının oturduğu bank ile temas ettiği yerler belediye görevlileri tarafından dezenfekte edildi.