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Koronavirüs salgınında can kaybı 17 bin 364'e yükseldi

Bakan Koca: Bugün tespit edilen 4 bin 209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Aralık 2020 Cuma 08:35
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Koronavirüs salgınında can kaybı 17 bin 364'e yükseldi

Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim.

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 206 bin 102 testte, 27 bin 515 vaka ile 4 bin 209 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 243 kişi ile toplam can kaybı 17 bin 364'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan güncel 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 206 bin 102 testten 27 bin 515 vaka, 4 bin 209 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 243 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 494 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 21 milyon 901 bin 694, toplam vaka sayısı 1 milyon 955 bin 680, toplam vefat sayısı 17 bin 364, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 803, toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 721 bin 607 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.

'TEDBİR VE KISITLAMALAR NETİCE VERMEYE BAŞLADI'

Bakan Koca, güncel verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 4 bin 209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaSağlık BakanlığıKoronavirüsPandemiCovid19
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