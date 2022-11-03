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Mevsimsel depresyon riski kadınlarda 4 kat daha fazla

03 Kasım 2022 Perşembe 15:16
Mevsimsel depresyon riski kadınlarda 4 kat daha fazla

İSTANBUL - Depresyon geçmişi olan bireylerde mevsimsel depresyon görülme riskinin daha yüksek olabileceğini söyleyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Güven Kızılkale, “Mevsimsel depresyon, mevsimlere bağlı olarak değişiyor. Mevsimsel depresyon geçiren pek çok insanda belirtiler sonbaharda başlayıp kış boyunca devam eder ve kişi kendini sürekli halsiz ve keyifsiz hisseder. Ayrıca kadınların, mevsimsel depresyona yakalanma riski erkeklere göre 4 kat fazladır” dedi. 


 

Medicana Bahçelievler Hastanesi’nden Psikiyatri Uzmanı Dr. Güven Kızılkale, mevsimsel depresyonu anlatarak tedavi yöntemlerine ilişkin bilgi verdi. İlkbahar veya yazın kendini gösteren depresyonun hafif başlayıp mevsim ilerledikçe şiddetinin artırdığını aktaran Dr. Kızıkkale, “Sevilen aktivitelere karşı ilgisizlik, düşük enerji, uyku sorunları, iştahta değişiklik, odaklanma problemleri, umutsuzluk, suçlu hissetme, hayatı yaşamaya değer bulmama başlıca belirtileri arasındadır” diye konuştu.


 

MEVSİMSEL DEPRESYON SEBEPLERİ 


 

Mevsimsel depresyonun sebeplerinin kesin olarak bilinmediğini belirten Dr. Kızılkale, ancak etki eden faktörlerin bulunduğunu dile getirdi. Bu faktörleri sıralayan Dr. Kızılkale, “Biyolojik saat (sirkadiyen ritim), sonbahar ve kış mevsimlerinde azalan güneş ışığı, mevsimler depresyona neden olabilir. Güneş ışığındaki bu düşüş vücudunuzun biyolojik saatini etkileyerek depresif duygulara yol açabilir. Serotonin seviyes, beyinde ruh halini etkileyen bir kimyasal olan serotonin seviyesinin düşüşü, mevsimsel depresyona neden olabilir. Güneş ışığının azalması da serotonin seviyesini düşürerek depresyonu tetikleyebilir. Melatonin seviyesi mevsimdeki değişiklikler, uyku düzeni ve ruh halini etkileyen melatonin dengesini bozabilir” diye konuştu.


 

MEVSİMSEL DEPRESYONDA TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ  


 

Mevsimsel depresyonun belirtileri diğer depresyon türleri ve ruh sağlığı sorunlarına benzemesi nedeniyle teşhisinin kolay olmadığını söyleyen Dr. Kızılkale,  “Fiziksel muayene, doktorunuz genel sağlık durumunuzu inceler. Bazı durumlarda depresyon, altta yatan fiziksel sağlık sorunlarından kaynaklanabilir. Kan tahlilleri, tam kan sayımı veya tiroit fonksiyon testleri gibi bazı testler istenebilir. Psikolojik değerlendirme, depresyon teşhisi için doktorunuz sizden belirtilerinizi, düşüncelerinizi, duygularınızı ve davranışlarınızdaki değişikliklerinizi bildirmenizi isteyebilir. Mevsimsel depresyonun tedavisinde antidepresanlar ve D vitamini takviyesinin yanı sıra ışık (fototerapi) ve bilişsel davranışçı terapiye de başvurulmaktadır. Depresyon tedavisinde psikoterapilerin yüksek oranda etkili olduğu bilinmektedir. Mevsimsel depresyonda hangi yöntemin tercih edileceğine hastanın kişisel öyküsü dinlenerek psikiyatri uzmanları tarafından karar verilmektedir. Bu nedenle tanısal muayene oldukça önemlidir. Mevsimsel depresyon geçiren kişilerde özellikle belirtiler şiddetliyse antidepresan tedavisi işe yarayabilir. Antidepresanların etkilerini göstermesinin birkaç haftayı bulabileceğini unutulmamalıdır. Gün ışığından daha fazla yararlanma, sağlıklı beslenme, yeterli su tüketimi, düzenli uyku, fiziksel egzersiz ve sosyal ilişkilere zaman ayırmak mevsimsel depresyondan korunmada önemli rol oynamaktadır” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mevsimsel DepresyonKadınlar
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