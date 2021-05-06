Op. Dr. Bülent Demir: Brezilya poposu için vücutta yeterli miktarda yağ olmalı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Orantılı bir vücut için kalçanın şekli ve oranı önemli bir faktör. Ancak kilo vermeye veya genetik kodlara bağlı olarak bazı kadınların kalçaları küçük ve düz olabilir. Günden güne gelişen estetik cerrahinin kadınların bu sorununa da çare bulduğunu söyleyen Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Demir, “Kadınların büyük bölümü dik ve dolgun memeler, düz bir karın ve yuvarlak hatlı kalçalara sahip olmak ister. İdeal vücut yapısına ulaşmak için gerçekleştirdiğimiz operasyonlardan biri de Brezilya poposu estetiğidir. Bu, kalçaya kişinin kendi yağ dokusunu transfer ederek yaptığımız bir kalça şekillendirme ameliyatıdır” dedi.

EN ÇOK TALEP EDİLEN ESTETİK AMELİYATLAR ARASINDA

2016 yılından bu yana mesleğini Katar’da icra eden Op. Dr. Bülent Demir, kadınların en çok talep ettiği estetikler arasında Brezilya poposu ameliyatının ilk sıralarda yer aldığını belirtti. Dr. Demir, operasyonun detaylarını ise şöyle anlattı: “BBL ameliyatı iki aşamadan oluşuyor. Hastaya önce liposuction uyguluyoruz. Karın, bel, sırt gibi bölgelerde bulunan fazla yağları alıyoruz. Bu sayede vücut inceliyor ve daha estetik bir şekil alıyor. Ameliyatın ikinci aşamasında, aldığımız yağları özel kanüller vasıtasıyla kalçanın boş alanlarına enjekte ediyoruz. Böylece formu bozulmuş yerleri biçimlendirmiş oluyoruz. Ameliyatı vücudun formuna göre planlıyoruz. Gerektiğinde kalçada olmaması gereken yerlerdeki fazla yağları da azaltabiliyoruz.”

KALICI SONUÇ 6 AY İÇİNDE GÖRÜLÜYOR

Yağ enjeksiyonu için hastanın vücudunda yeterli miktarda yağ bulunması gerektiğine dikkat çeken Op. Dr. Bülent Demir, “Eğer muayene sırasında hastanın vücudundaki yağ hücrelerinin sayısını yeterli bulursak ameliyata karar veriyoruz” dedi. Dr. Demir, ameliyat sonrasındaki süreç hakkında ise şunları söyledi: “Ameliyatın ardından hastalarımızdan 1 ya da 2 gün hastanede müşahede altında kalmalarını istiyoruz. 10 gün kadar da evlerinde istirahat etmelerini öneriyoruz. 3 hafta süreyle hastaların yüz üstü yatmaları ve otururken özel yastıklar kullanmaları, kalça bölgesini basıyı azaltır ve sonuçlar daha yüz güldürücü olur. Öte yandan en az 1 ay korse kullanmaları gerekiyor. İlk hafta şişlik ve morluklar olabiliyor, ancak bunlar kısa sürede geçiyor. Hasta, 1 ay sonrasında spor yapabilecek kadar iyileşmiş oluyor. Ameliyatın kalıcı sonucunu ise 6 ay içinde görüyoruz.”