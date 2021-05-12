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Prof. Dr. Ceyhan: Favipiravir önemli yan etkilere yol açmıyor

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacına ilişkin, "Hidroksiklorokinden farklı olarak, güvenlik açısından önemli yan etkilere yol açmıyor" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:01
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Prof. Dr. Ceyhan: Favipiravir önemli yan etkilere yol açmıyor

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 tedavi rehberini güncelledi. Hastalığın tedavisinde kullanılan ve yan etkileri nedeniyle bir süredir tartışılan Hidroksiklorokin etken maddeli ilaç, rehberden çıkarıldı. Buna göre, hem hastanede hem de evde tedavi gören koronavirüs hastalarına Hidroksiklorokin etken maddeli ilaç verilmeyecek. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter hesabından, koronavirüs geçiren hastalar tarafından merak edilen tedavide kullanılan Favipiravir ilacına ilişkin açıklama yaptı. Prof. Dr. Ceyhan, 'Favipiravir Covid-19 tedavisinde güvenilir ve etkin mi' başlığı ile yaptığı açıklamada, "Favipiravirin çok sayıda metaanalizde etkisi gösterilmemiş. Etkili olduğu iddiaları tıp dergilerinden çok, basın bültenlerinde ve Çinlilerin yayınlarında yer alıyor" dedi.

'TELAŞLANMALARINA GEREK YOK'

Prof. Dr. Ceyhan, Favipiravirin, Hidroksiklorokinden farkına ilişkin, "Hidroksiklorokinden farklı olarak, güvenlik açısından önemli yan etkilere yol açmıyor, bu nedenle yaygın olarak kullanılıyor. Biz çocuklara başından beri Hidroksiklorokini hiç kullanmadık, Favipiraviri de nadir durumlar dışında kullanmıyoruz. Tedavide daha etkili olabilecek Banlanivimab gibi antikorlar çok pahalı ve ancak ağır hastalık geçirme riski olanlara erken dönemde kullanılabiliyor. Favipiravir kullanmış hastaların telaşlanmasına gerek yok, uzun sürede önemli yan etkilerin geliştiğine dair veri yok. Sonuç olarak hala en etkili tedavi ilaç tedavisinden çok, destek tedavisidir; gerektiğinde sıvı, oksijen, gözlem" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Mehmet CeyhanCovid19KoronavirüsFavipiravirIlaçHap
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