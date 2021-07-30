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Prof. Dr. Kargı: Yeni dalgadan en çok aşısızlar etkilenecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Temmuz 2021 Cuma 14:49
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Prof. Dr. Kargı: Yeni dalgadan en çok aşısızlar etkilenecek

ZONGULDAK - ZONGULDAK Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Eksal Kargı, kentte günlük 85'leri bulan koronavirüs vaka sayılarında, artış eğiliminin devam ettiğini belirterek, covid servisleri ve polikliniklerinde de yoğunluğun arttığını söyledi. Prof. Dr. Kargı, yeni dalganın aşı olmayanların dalgası olacağını ve en çok aşı olmayanların etkilenmesinin beklendiğini söyledi.

Prof. Dr. Eksal Kargı, Türkiye'de son günlerde artan vaka sayılarının Zonguldak'ta da yükselme eğiliminde olduğunu ifade etti. Günlük vaka sayılarının tam kapanma verilerine ulaştığını belirten Kargı, koronavirüsle mücadelede aşılanmanın en etkin mücadele olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Kargı, kentte koronavirüse yakalanan her 3 kişiden 2'sinin aşı olmayanlardan oluştuğunu ifade ederek, "Koronavirüs vaka oranları artışı sürüyor. Sıcak havalarla ve normalleşmeyle birlikte virüsün bittiği gibi bir algı oluştu. Ancak virüs tekrar 'ben buradayım' diyor. Tam kapanma verilerine geri döndük. Delta varyantı olarak adlandırdığımız en son mutasyon çok daha bulaşıcı ve çok daha tehlikeli. En etkin mücadeleyse aşılanma. Bu yeni dalga, aşı olmayanların mücadelesi olacak. Delta varyantından en çok aşı olmayanların etkileneceğini düşünüyoruz. Yani, yeni dalgadan aşısızlar etkilenecek. Virüsle mücadelede aşıdan başka çaremiz yok" diye konuştu.

Kargı, ileriki günlerde virüste yeni bir pik beklediklerini de sözlerine ekledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. KargıYeni DalgaKoronavirüsAşısızlar
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