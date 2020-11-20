Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1325
ALTIN
455.868
DOLAR
7.5964
STERLİN
10.0957
EURO
9.0071
Uzaktan eğitim sürecinde önemli uyarı!
Uzaktan eğitim sürecinde önemli uyarı!
Turizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği
Turizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği
Bursaspor, Adanaspor'u ağırlıyor
Bursaspor, Adanaspor'u ağırlıyor
A Milli Basketbol Takımı’nda Ufuk Sarıca dönemi sona erdi
A Milli Basketbol Takımı’nda Ufuk...

Sağlığımıza 201 milyar 31 milyon TL harcadık

Sağlık harcamaları istatistikleri belli oldu. 2019 yılındaki sağlık harcaması 201 milyar 31 milyon TL olurken, 2018 yılına oranla yüzde 21,7 arttığı kaydedildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Kasım 2020 Cuma 14:43
0 Okunma
Sağlığımıza 201 milyar 31 milyon TL harcadık

İSTANBUL - Medya takip kurumu Ajans Press, sağlık ile alakalı medya yansımalarını çıkardı. Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, geçen yıl sağlık ile alakalı 500 bin 591 haber çıkışı olduğu görüldü. Yine aynı dönemde sağlık kurumları ile alakalı çıkan haber adedi ise 971 olarak gözlenirken, sağlık harcamalarının 811 habere konu olduğu kaydedildi.
 

HARCAMALAR HER YIL ARTIYOR

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, sağlık harcamaları istatistikleri belli oldu. Böylelikle 2019 yılındaki sağlık harcaması 201 milyar 31 milyon TL olurken, 2018 yılına oranla yüzde 21,7 arttığı kaydedildi. Bu harcanan tutarın da 156 milyar 819 milyon TL’si genel devlet sağlık harcaması olarak yapılırken, özel sektör sağlık harcaması 44 milyar 212 milyon TL oldu. Sağlık harcamalarının büyük bir çoğunluğu da hastanelere yapıldı.  Geçmiş yıllardaki sağlık harcamalarına bakıldığında ise 2018’de 165 milyar 2014’te 95 milyar, 2010 yılında ise 62 milyar olduğu gözlendi. 2019 yılındaki kişi başına yapılan sağlık harcaması ise 2 bin 434 TL olurken, bunun 2018 yılında 2 bin 38 TL olduğu kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık HarcamalarıIstatistikSağlığımıza 201 Milyar 31 Milyon TL Harcadık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"En büyük tedavi, sigaranın bırakılmasıdır"
"En büyük tedavi, sigaranın bırakılmasıdır"
Seyahat kısıtlaması tekrar değerlendirilebilir
Seyahat kısıtlaması tekrar değerlendirilebilir
Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans