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Sağlık Bakanlığı: Koronavirüste yakın temaslıların karantina süresi 10 gün

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs yakın temaslılarının karantina süresinin 10 gün olarak güncellendiğini açıkladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Aralık 2020 Pazartesi 17:18
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Sağlık Bakanlığı: Koronavirüste yakın temaslıların karantina süresi 10 gün

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ile Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemelerin Türkiye tarafından anlık olarak takip edildiği ve rehberlere entegre edildiği ifade edildi.

'YAKIN TEMASLILAR 10 GÜN KARANTİNADA KALIR'

Buna göre, yakın temaslı kişilerde karantinanın sonlandırılmasının güncellendiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır. Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 10'uncu günün sonunda biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler. Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7'nci günün sonunda karantina sonlandırılabilir. PCR testi, ancak kapasitenin uygun olduğu durumlarda, en erken 5'inci günden sonra evde numune alınarak yapılabilir. PCR testi negatif çıkan ve semptom gelişmeyen kişilerde 7'nci günün sonunda karantina sonlandırılır. Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8'inci günde işe geri dönüşleri sağlanabilir. Bu uygulama yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşam alanlar) bakım verilen alanlarda uygulanmaz. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıKoronavirüs Yakın Temaslılarının Karantina Süresi
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