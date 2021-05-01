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'Tam kapanma, normale dönüş için fırsat'

GAZİ Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan hemşire Züleyha Ersançmış (36), pandemi ile mücadele ederken, yakalandığı koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuştu. Yeniden görevinin başına dönen Ersançmış, "Tam kapanma, normal yaşama geçmek için bu büyük bir fırsat" dedi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Mayıs 2021 Cumartesi 10:57
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'Tam kapanma, normale dönüş için fırsat'

Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde 15 yıldır hemşirelik yapan Züleyha Ersançmış, geçen yılın Ağustos ayında eşi, kayınvalidesi ve 2 çocuğuyla koronavirüse yakalandı. Hastanedeki kısa süreli tedavinin ardından 14 gün boyunca evde tedavisi devam eden Ersançmış, hastalığı yenerek, yeniden görevine başladı. Ersançmış, hastalığı ağır geçirdiğini söyleyerek, "Solunum sıkıntısı yaşamak gerçekten çok zor. 'Acaba entübe olacak mıyım, hastalığım ilerlerse yoğun bakıma yatacak mıyım' endişesi vardı. Bu gerçekten çok ürkütücü, bunu bilerek yaşamak çok zor. Sürekli evde oksijen takibi yapıyordum, solunumumu takip ediyordum" diye konuştu. 

'İNSANLARIMIZIN ÖZVERİLİ DAVRANMASI GEREK'

Züleyha Ersançmış, kendisiyle birlikte eşi ve kayınvalidesinin de koronavirüse yakalandığını ve hastanede yatacak kadar hastalığı ağır geçirdiklerini kaydetti. Ersançmış, sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıklarla çalıştığını ve çalışmaya da devam ettiğini vurgulayarak, "Çocuklarımızın büyüdüğünü göremedik. Sağlık çalışanları bu kadar özveriyle çalışırken dışarıda kurallara uymayan bir kesim var. Vaka sayıları yine artışta, insanlarımızın bu hastalığı ciddiye almaları gerekiyor. Bizim sevdiklerimiz, yakınlarımız, kaybettiğimiz hastalarımız var. İnsanların ciddiye alıp duyarlılık göstermesi gerekiyor. Evde kalmaları, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyarak sağlık çalışanlarına destek olmaları gerekiyor. Bu sadece sağlık çalışanlarının çabasıyla kazanılacak bir mücadele değil. İnsanlarımızın da bu mücadelede bizimle birlikte hareket etmesi gerekiyor; çünkü hakikaten yorulduk, tükenmeye başladık. İnsanlarımızın da artık kurallara uyarak, özverili davranmasını istiyoruz. Evde kalmak hasta olmaktan daha kolay, hastalık süreci daha zor, daha ağır; o yüzden evde kalmak ve kurallara uymak çok daha kolay, bunu yapabilirler" dedi. 

'TAM KAPANMA FIRSATA ÇEVRİLMELİ'

Hemşire Züleyha Ersançmış, "Bizim de dileğimiz; bir an önce bu pandemi sürecinin bitmesi ve artık normal yaşantılarımıza dönmemiz. Covid-19 hastalığında biz hastaların neler yaşadığını burada görüyoruz. Çok zorlu bir süreç, hastalar için solunum sıkıntısı yaşamak, nefes alamamak hakikaten çok zor. Bir nefesin ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz. Biz sağlık çalışanları da hasta olduğumuzda bunu yaşadık ve empati yaptık. Artık önümüzde tam kapanma söz konusu, normal yaşama geçmek için bu büyük bir fırsat. O yüzden herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istiyoruz. Kurallara uyarak bir an önce bu salgın sürecinin bitmesini ve normal hayata hep birlikte dönmeyi temenni ediyoruz. 3 haftalık tam kapanma söz konusu bunu vatandaşlarımızın ve bizlerin bir fırsata çevirmesi gerekiyor" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gazi ÜniversitesiHemşireKoronavirüsPandemiKapanmaZüleyha Ersançmış
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