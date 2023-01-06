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Tip-1 diyabet tanısı almış çocuklara şeker ölçüm cihazı yardımına başvurular başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklara yönelik şeker ölçüm cihazı yardımında, başvuruların başladığını açıkladı.

06 Ocak 2023 Cuma 11:43
Tip-1 diyabet tanısı almış çocuklara şeker ölçüm cihazı yardımına başvurular başladı

ANKARA - Bakan Yanık, yazılı açıklamasında, kan şekeri seviyesinin normal seviyede seyretmesinin diyabet hastaları açısından önemli olduğunu, bu kapsamda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki diyabet hastası çocukların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için söz konusu yardımı hayata geçirdiklerini belirtti.

Bakan Yanık, TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklar için cilt altı şeker ölçüm cihazı ile sensörlerinin en fazla iki yıllık teminini sağlayacaklarını bildirdi.

Tip-1 diyabet tanısı almış çocuklarımızın yaşam kalitelerini artırmak için yeni bir program hayata geçiyoruz.

“Glikoz Ölçüm Cihazı Yardım Programı”na başvurmak isteyen sosyal yardım faydalanıcısı hanelerimiz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza başvuru yapabilirler. pic.twitter.com/g17B9HBUCj

— Derya Yanık (@deryayanikashb) January 6, 2023

Şeker ölçüm cihazı yardımına başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacağı bilgisini veren Yanık, şunları kaydetti:

"Desteğimizi hızlı ve etkin bir şekilde çocuklarımıza ulaştırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı, 81 il Valiliği, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız ile saha çalışmaları yaptık ve elde ettiğimiz veriler sonrasında programımızın çerçevesini belirledik. Bu kapsamda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik şeker ölçüm cihazı yardımımızda başvuruları başlattık."

Diyabet tanısı almış kişilerin kullanması gereken ilaç, insülin, şeker ölçüm çubukları ve cihazlar gibi ihtiyaçların bir kısmının muhtaçlık kriterleri gözetilmeksizin ilgili hekim raporlarına istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılandığını da hatırlatan Bakan Yanık, "Bunun haricinde biz de Bakanlık olarak sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza şeker ölçüm cihazı yardımında bulunacağız." ifadesini kullandı.

İhtiyaç sahibi vatandaşların temel gereksinimlerini karşılayabilmeleri için 50 başlıkta sosyal yardım programını sürdürdüklerinin altını çizen Yanık, ayrıca vatandaşların taleplerini de gündemlerine aldıklarını bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tip1 Diyabet Tanısışeker ölçüm Cihazı Yardımı
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