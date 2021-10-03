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'Vosvos' araç sahiplerinden Kızılay'a kan bağışı

ANKARA'da 'Vosvos' olarak da bilinen klasik otomobil sahipleri, şehir turu attıktan sonra Kızılay'a kan bağışı yaptı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
03 Ekim 2021 Pazar 15:08
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'Vosvos' araç sahiplerinden Kızılay'a kan bağışı

ANKARA, (DHA)-

Vosvos Kulüpleri, Ankara'da Türk Kızılay'ı ile birlikte 'Sen Kan Ver, Kızılay Can Versin' sloganıyla kan bağışı etkinliği düzenledi. Yenimahalle ilçesindeki Vosvos Parkı'nda bir araya gelen yaklaşık 50 kişilik grup, araçlarıyla şehir turu yaparak Etimesgut'taki kan bağış otobüsünün önüne geldi. Rengarenk araçları ile ilgi çeken araç sahipleri, müzikleri eşliğinde kan bağışında bulundu. Ankara Vosvos Kulüpleri üyesi Olgun Şensoy, etkinliğin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, "Bugün Eskişehir'den, Bolu'dan ve Ankara'dan birçok Vosvos kulübünün katılımıyla Türk Kızılay'ına kan bağışlamak için bir araya geldik. Hem vatandaşlarımızın dikkatini çekmek hem de örnek olmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdik" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VosvosAraçKızılayKan BağışıYeniçağrıAnkara
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