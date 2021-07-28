Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 36
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1365.59
ALTIN
495.30
DOLAR
8.5602
STERLİN
11.8900
EURO
10.1249
TÜBİTAK Araştırmacı ve Teknisyen istihdam edecek
TÜBİTAK Araştırmacı ve Teknisyen...
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek 
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek 
Satılık İplik Fabrikası 
Satılık İplik Fabrikası 
Kırıkkale Üniversitesi sözleşmeli personel istihdam edecek
Kırıkkale Üniversitesi sözleşmeli personel...

'Yerli VLP aşısı yeni varyantlara karşı hızla dizayn edilebilir'

Ankara'da Faz-2 çalışması süren virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) yerli Covid-19 aşısının 2 hafta içinde yeni varyantlara karşı dizayn edilebileceği belirtildi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:08
0 Okunma
'Yerli VLP aşısı yeni varyantlara karşı hızla dizayn edilebilir'

ANKARA, (DHA)

Faz-2 çalışmasının yürütüldüğü Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, "Biz şu müjdeyi verebiliriz; yerli VLP aşısı yeni varyantlara karşı hızla dizayn edilebilir, delta varyantı dahil olmak üzere" dedi.

Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde öğretim üyesi Prof. Dr. İhsan Gürsel'in, eşi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) Prof. Dr. Mayda Gürsel ile TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında geliştirdiği yerli VLP aşısının Faz-2 çalışmaları 26 Haziran'da başladı. Turkovac'tan sonra Türkiye'nin yaygın kullanıma en yakın ikinci aşısı olan VLP'de, Faz-2 çalışmaları son aşamaya geldi. Ankara, Kocaeli ve İstanbul olmak üzere 3 merkezde yürütülen Faz-2'nin tamamlanması ardından eylül ayında Faz-3'e geçilmesi hedefleniyor.

'3 KOLDAN YÜRÜYEN BİR ÇALIŞMA'

Faz-2'nin yürütüldüğü merkezlerden Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, DHA'ya yaptığı açıklamada, VLP'de, virüsün bir nevi benzerini oluşturduklarını söyledi. Altuntaş, "Haziran ayının 26'sı itibarıyla Faz-2 çalışmalarına başladık. 3 koldan yürüyen bir çalışma; Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Klinik Araştırma Merkezi, Kocaeli üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi" dedi.

'2 HAFTADA YENİ VARYANTLARA DİZAYN EDİLEBİLİR'

Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, VLP Covid-19 aşısında Faz-2 çalışmasında son dönemece girdiklerini belirterek, "İnşallah Faz-3 çalışmasını eylül ayı içerisinde gerçekleştirmeyi bekliyoruz. Yine sonbaharın sonlarına doğru veya 2022'nin başlarına doğru da ön sonuçları itibarıyla rutin klinik kullanıma hazır hale gelebilir. Biz şu müjdeyi verebiliriz; yerli VLP aşısı yeni varyantlara karşı hızla dizayn edilebilir, delta varyantı dahil olmak üzere. Laboratuvarda çalışan akademisyenlerimiz bunun yaklaşık 2 hafta içerisinde dizayn edilebileceğini ve kullanıma hazır hale gelebileceğini ifade etmektedirler. Bu bizim için son derece önemli" diye konuştu. 

'YENİLİKÇİ BİR AŞI'

Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, VLP Covid-19 aşısının ikinci bir özelliğinin ise, 4 proteine karşı hedeflenmiş olması olduğunu söyleyerek, "Teorik olarak yerli VLP aşısının 4 protein içermesi nedeniyle daha kuvvetli bir yanıt oluşturacağını ummaktayız. Bu iki özelliği ile yerli VLP aşısı, 'yenilikçi bir aşı' diyoruz. Yerli VLP aşısı önümüzdeki süreçlerde kullanıma hazır hale gelecektir. Turkovac ve VLP her iki aşımıza gönüllü olun" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yerli VLP AşısıYeni VaryantlarDizaynCovid19çalışmaYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3'üncü dozda tartışmayı bitirecek çalışma
3'üncü dozda tartışmayı bitirecek çalışma
'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritası güncellendi
'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritası güncellendi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: Ya aşı kartı ya da negatif PCR test sonucu göstermek zorunlu olmalı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: Ya aşı kartı ya da negatif PCR test sonucu göstermek zorunlu olmalı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans