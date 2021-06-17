Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 23
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1423
ALTIN
500.788
DOLAR
8.6221
STERLİN
12.0513
EURO
10.2997
Bilecik Belediyesine ait 84 adet işyeri kiraya verilecek
Bilecik Belediyesine ait 84...
Nişantaşı Üniversitesi 146 Akademik Personel alıyor
Nişantaşı Üniversitesi 146 Akademik...
Uzman Yardımcılığı ve Hukuk Müşaviri Giriş Sınavı Duyurusu
Uzman Yardımcılığı ve Hukuk...
MESKİ 20 memur alımı yapacak
MESKİ 20 memur alımı...

Zamanı durduracak kolajen ipler 

Kendi geliştirdiği kolajen ip uygulamasıyla dünyada bir ilke imza atan estetisyen Dilay Şahin “Uluslararası sağlık ve güzellik sektöründe kabul gören bu uygulamayı geliştiren bir Türk kadın girişimci olmak gurur verici” dedi. 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Haziran 2021 Perşembe 11:06
0 Okunma
Zamanı durduracak kolajen ipler 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Vücudumuz için önemli bir protein olan kolajen, cilt ve kas hücrelerinde bulunur. Kolajenin temel görevi bağ dokusunu güçlendirmek ve vücut bütünlüğünü korumaktır. Vücutta 25 yaşından sonra kolajen üretimi yavaşlar. Bu yavaşlamayı geciktiren kolajen ip uygulama protokolü ise ilk kez bir Türk kadın estetisyen tarafından geliştirildi. 

DS Cosmetics kurucusu olan Dilay Şahin, yaklaşık iki yıldır titizlikle üzerinde çalıştığı kolajen ip uygulama protokolünü dünyaya tanıttı. Geliştirdiği yöntemle dünyada bir ilke imza atan başarılı estetisyen, patenti kendisine ait olan yöntemle cilt yaşlanmasının gecikmesine yardımcı oluyor. DS V-Line kolajen ip uygulama protokolü, kısa sürede dünyanın dört bir yanından da yoğun ilgi gördü. 

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylanan ABD, Belçika, Almanya, Dubai ve İran gibi daha pek çok ülkedeki klinik, güzellik merkezi ve hastanelerden yoğun talep gören ürünü geliştiren Dilay Şahin “Özel geliştirilmiş ip protokolü ile cildin kolajen seviyesini dengeleyerek ve cilt bariyerini güçlendirmesini destekleyerek kırışıklıkların açılmasını sağlayıp ve oluşumunu engellemeye destek oluyoruz. Yöntemle gençleşerek adeta zamanı durduruyorsunuz. Bu protokol de dünyada ilk kez bizim tarafımızdan uygulanıyor. Araştırma ve üniversite hastaneleri de yöntemi kullanmak için bizimle görüşüyor ve çok yakında uygulamaya başlayacaklar” diye konuştu. 

Tamamen ağrısız ve konforlu bir işlem olan DS V-Line kolajen ip uygulamasını 25 yaş üstü herkes yaptırabiliyor. Uygulama ciltteki yavaşlayan kolajen seviyesini düzenliyor. DS V-Line kolajen ip protokolü, cilt yaşına cilt tipine uygun seans aralıklarıyla tekrarlanıyor. Böylelikle kaybettiğimiz kolajen dengesi yeniden kazandırılabiliyor. Etkisi cilt yaşı ve tipine göre 3 ila 8 ay arasında farklılık gösteriyor. 

Anahtar Kelimeler:
Zamanı Durduracak Kolajen IplerDinçer Karacalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Temmuzda daha rahat sosyal ortam olabilir' 
'Temmuzda daha rahat sosyal ortam olabilir' 
Uzmanından sebze konservesi uyarısı
Uzmanından sebze konservesi uyarısı
Enginarın içerdiği ‘sinarin’ maddesi karaciğeri yeniliyor
Enginarın içerdiği ‘sinarin’ maddesi karaciğeri yeniliyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans