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Mehmet Ş'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Bursa'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 6 gün süreyle yasaklandı

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Koruluk Mahallesi'nde kına gecesinde, düğün sahibi olduğu öğrenilen Mehmet Ş’nin (55) başına kurşun isabet etti.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde kına gecesi nde başına kurşun isabet eden kişi ağır yaralandı.

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