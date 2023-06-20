İrem Derici gözleri kamaştırdı!

İrem Derici, geçtiğimiz günlerde İstanbul Kartal Yunus'da yer alan İst Marina Avm'de yer alan Jolly Joker'de sahne aldı.Konserine ilgi yoğundu.Kapı açılışında uzun kuyruklar görüldü. Sevilen şarkılarını geniş repertuvarı ile sahnesinde sevenlerine söyledi.Sahnesinde Mabel Matiz'in "Antidepresan" , Özcan Deniz'in "Dön Desem " , "Köfn grubunun "Bir Tek Ben Anlarım" gibi popüler şarkılara da yer verdi.Sahnesine girerken ve sahnesinde giydiği sahne kıyafeti ile gözleri kamaştırdı. Konsere gelen seyirciler konser boyunca sosyal medyadan çektiği videoları mekanı ve İrem Derici'yi etiketleyerek paylaştı.

İrem Derici, konser sonu Sosyal medyasından paylaştığı sahne videosunun altına ; " Muazzam seyirci,acayip atmosfer! Çok teşekkür ederim herkese! Yaz Gülü'nüz size ölür " yazarak paylaştı ve bu paylaşımı büyük beğeni ve yorum aldı.Mekanın özel korumaları mekandan uzakta tutmaya çalışsada İrem Derici'nin ekibi her zamanki gibi misafirperver davrandı. Bende günün anısına İrem Derici ile resim çekildim.

Özel Davete ünlüler akın etti!

Dondurma markası Magnum, yepyeni markalarını marka yüzü Hande Erçel'in katılımı ile Frankie Galataport'ta özel bir davetle kutladı.

Ünlü oyuncu Hande Erçel özel davette şık giyimi ile gözleri kamaştırdı.Erçel, kendisi ile resim çekilmek isteyenleri kırmadı. Magnum Marka Müdürü Hazal Kantman'ın sahne konuşmasıyla devam eden etkinlikte Hande Erçel, Magnum ile birlikte çıktığı Cannes yolculuğundaki anılarını davetlilerle paylaştı.Frankie'de gerçekleşen özel davette bir çok ünlü de katıldı.

Hayal Köseoğlu, Başak Gümülcinelioğlu Çıtanak, Danla Biliç gibi ünlü isimler vardı. Davete gelen ünlüler sevenlerinin resim çekilme isteklerini geri çevirmedi.

ZEYNEP BASTIK’TAN BOĞAZ’DA MUHTEŞEM BİR GECE ‘ELİM AYAĞIM TİTRİYOR’

Zeynep Bastık dün akşam Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesindeydi. Binlerce hayranı “Çok heyecanlıyım” diyen Zeynep Bastık’la birlikte şarkıları tek bir ağızdan söyledi…

Şarkıları dillere marş olan, son teklisi ‘Eyvah’ ile gündemden düşmeyen Zeynep Bastık dün Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ile gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesi'nde konser verdi. Başarılı sanatçı, 90’ların unutulmayan şarkılarından Serdar Ortaç klasiklerine, akustikten rap performansına uzanan renkli repertuvarıyla sevenlerine muhteşem bir gece yaşattı.

Sudi Etuz imzalı kıyafetiyle göz kamaştıran Zeynep Bastık konserine “Sana Bayılıyorum” şarkısıyla başladı. “Ara”, “Marlon Brando” ve “Her Yerde Sen” gibi hit parçalarını tüm seyirci tek bir ağızdan söyledi. 90 dakika boyunca sahnede kalan Zeynep Bastık dillerden düşmeyen son teklisi “Eyvah” ile coşkulu bir atmosfer yarattı. Gecenin başında heyecanlı olduğunu söyleyen Bastık “Elim ayağım titriyor. Birkaç şarkı sonra geçer diye umuyorum. Bu kalabalık o kadar güzel ki…” sözlerinin ardından alkış yağmuruna tutuldu.

Uzun süre konuşulacak bu gecede Zeynep Bastık’ı dostları Murat Boz, Defne Samyeli, Çağrı Telkıvıran yalnız bırakmadı. Arkadaşlarını en önden dinleyerek doyasıya dans ettiler.

GÖKSEL YAZA ÇARPICI BİR GİRİŞ YAPIYOR

‘Burda Kalayım’

Göksel, yüksek akımda, elektrikli şarkısı ‘Burda Kalayım‘ ile yaza çarpıcı bir giriş yapıyor. Burda Kalayım’ Soles Music ve Avrupa Müzik ortak yapımıyla 16 Haziran’da tüm dijital platformlarda yayında.

Sözü ve müziği Göksel’e ait şarkının aranjesini Ozan Bayraşa üstlendi. Görsel zenginliğe sahip video klibi, aynı zamanda fotoğrafları da çeken Aytekin Yalçın çekti.

Söz - Müzik : Göksel

Prodüktör/Aranjör: Ozan Bayraşa

Asistan Prodüktör: Şener Engin

Bass, Akustik Gitar, Vokaller: Ozan Bayraşa

Elektrik Gitar: Mehmet Esemen

Mix: Ozan Bayraşa, Murat Bulut

Mastering: Utku Ünsal

Haber için resimler

KÖFN YENİ ALBÜMÜ POPSTARI YAYINLADI!

Pop müziğin son yıllardaki en güçlü grubu KÖFN “Bi’ Tek Ben Anlarım” ile 2022’ye damgasını vurmuş, geçtiğimiz aylarda çıkardığı “Al Aramızdan” ile kariyerini daha da sağlamlaştırmıştı. Salman Tin ve Bilge Kağan Etil’den kurulu KÖFN’ün yeni albümü “POPSTAR” Hypers Music etiketi ile yayında

Son dönemde Türkçe popun zirvesine tırmanmayı başaran KÖFN, elektronik-pop müzik türünün en önemli ikilisi olmayı başardı. Salman Tin ve Bilge Kağan Etil’den oluşan KÖFN, 2022 yılında dinlenme rekorları kıran “Bi’ Tek Ben Anlarım” ile kitleleri peşinden sürüklemişti. Ardından gelen “Al Aramızdan” ile müzik piyasasında kalıcı olduklarını ispatlamışlardı. KÖFN şimdi de yeni albümü “POPSTAR” ile pop müzikte yeni bir çığır açmaya hazırlanıyor.

KÖFN’ün 9 şarkılık "POPSTAR" albümü Hypers Music etiketi ile yayında! 70'ler, 80'ler, 90'lar ve erken 2000'lerin pop, pop-synth sound’larının KÖFN'ün dokunuşuyla harmanlandığı “POPSTAR” albümündeki şarkıların tüm söz ve bestesi Salman Tin’e ait. Prodüktör koltuğunda ise Bilge Kağan Etil var.

Albümle aynı adı taşıyan çıkış şarkısı “Popstar” pop müziğin tanımını yeniden yaparken, dikkat çeken bir enerji ve dinamizm sergiliyor. “Popstar” hem eski nesillerin anılarını canlandıracak hem de gençleri coşturacak bir şarkı. Samet Eruzun ve Ümit Şahin’in yönetmenliğinde çekilen Hypers Prodüksiyon imzalı klibiyle de izleyiciyi görsel bir şölene davet ediyor. “Popstar” kaliteli popüler müziği özleyenlerin dillerine marş olacak.

BAHADIR TATLIÖZ VE MAVİ GRİ’DEN DUYGUSAL ŞARKI:

"AŞKA ÇARE BULUNMAZ"

Bahadır Tatlıöz ve popüler müzik grubu Mavi Gri bu yazın en romantik şarkısına imza attılar.

16 Haziran’da dinleyici ile buluşturduğu "Aşka Çare Bulunmaz?" aşk acısı yaşayan herkesin duygularına tercüman oluyor…

Şarkıcı ve şarkı yazarı Bahadır Tatlıöz, 13 yaşında başladığı profesyonel müzik kariyerinde sayısız ünlü sanatçıya eşlik etti. Avrupa'da birçok müzik festivalinde sahne aldı. "Takvim", "Beni Yak", "Su Yolunu Bulur", "Net" ve "Uzun Lafın kısası" gibi hit şarkıları dijital platformlarda milyonlarca kez dinlendi.

"Alt Üst Olmuşum", "Ölümle Yaşam Arasında" ve "O Ben Olamam" isimli hit şarkılarıyla tanınan Mavi Gri ise son zamanlarda Türk müzik sahnesine renk katan alternatif rock gruplarından biri. 2016 yılında müzik dünyasına adım atan grup, kısa sürede adını duyurmayı başardı. Ayrıca, birçok müzik festivalinde verdikleri konserler ve sahne aldıkları mekanlarda büyük ilgi görmeye devam ediyorlar.

Bahadır Tatlıöz ve Mavi Gri’nin 16 Haziran’da dinleyici ile Mavi Gri etiketiyle buluşan şarkısı "Aşka Çare Bulunmaz" günümüz müzik trendlerini yakalarken aynı zamanda duygusal sözleriyle melankolik bir atmosferi de içinde barındırıyor ve hüznüyle dinleyenleri ilk seferde etkilemeyi başarıyor.

"Aşka Çare Bulunmaz" bu yazın dillerden düşmeyecek romantik şarkısı olmaya aday.

Bu sefer şarkının söz müziği Mavi Gri’nin solisti Akif Alkan, aranjesi ise Bahadır Tatlıöz ve Mavi Gri ortak imzası taşımakta.

Bahadır Tatlıöz ve Mavi Gri hayranları, "Aşka Çare Bulunmaz" şarkısını 16 Haziran’dan itibaren tüm dijital platformlarda yayınlandı.

İSTANBUL'U GEZDİ!

Türk pop müziğinin yıldız ismi Ziynet Sali yeni single çalışması 'Duy İstanbul'la müzikseverlerle yeniden buluştu. "Ben İstanbul'a aşık bir öğrenci olarak geldim. İstanbul'un yeri bende çok ayrı..." diyen Sali, "Duy İstanbul, yorgunluğa, kırgınlığa rağmen yine de aşkından vazgeçmek istemeyenlerin şarkısı oldu" dedi.

Düzenlemesi Ozan Doğulu’ya, söz ve müziği Umut Yaşar Sarıkaya ya ait olan şarkının video klibinin yönetmenliğini Mert Özkan ve Veli Kuzlu yaptı. Klip çekimleri İstanbul'un sembol mekanlarında yapıldı. Sirkeci Garı'nda başlayan çekimler Kız Kulesi'ni karşıdan gören Salacak Sahili'nde devam etti. Stüdyo çekimleri ile son bulan klipte 50 kişilik bir ekip çalıştı. 'Duy Istanbul' klibiyle beraber yarın(16.06.2023) DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Çok Çalışmalarımızın meyvesini almak istiyoruz!

Ünlü isimler ile çalısan ünlü Gürcü tasarımcılar Giorgi Baghaturia ve Tornike Dzavashvili daha fazla ünlünün dikkatini çekmek istiyor.

Dünyada çok konuşulan ünlü isim Adriana Lima ve Ülkemiz de magazin gündeminden düşmeyen ünlü sanatçı Gülşen ürünlerimizi giyiyor diyerek iddiasını belirten başarılı moda tasarımcıları gözlerini zirveye dikti.Geçtiğimiz günlerde basının " Bugün bulunduğunuz yere gelmek ve "T&G Yagash " markasının gelecek planlarından bahsetmek için nasıl bir yol izlediniz?" sorusunu " Daha önce de belirttiğim gibi şu anda global bir markanın baş tasarımcısı olarak çalışıyorum, buralara kadar gelmek için çok zor bir yoldan gelmeme rağmen, başka bir ülkeye gidip ayaklarının üzerinde durmanın o kadar kolay olmadığını çok rahat söyleyebilirim.Çok calışmamızın meyvelerini almak istiyoruz " diyerek cevapladı.