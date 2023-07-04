Öykü Gürman'dan Fatsa'da Muhteşem Konser

Öykü Gürman, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayram'ında Ordu'nun Fatsa ilçesinde sahne aldı

Öykü Gürman, 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı'nı Fatsa’da verdiği konserde binlerce hayranıyla buluştu. Yalıköy'de gerçekleşen konserde Gürman adeta fırtına gibi esti. Yeni yayınladığı şarkısı 'Acıyı Bırak'la enerji dolu güçlü bir başlangıç yapan Gürman, sevilen şarkılarını ve geniş repertuvarında yer alan sıra dışı şarkılar da söyleyerek muhteşem bir performansa ekibiyle beraber imzasını attı.

Güzelliği ve benzersiz yorumuyla, coşku dolu konserde Gürman izleyenleri büyüledi. Konserde sahneye çıkan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar Öykü Gürman'la bir çiçek vererek teşekkür etti.

GÜLBEN ERGEN BAYRAMI BATUM’DA KUTLADI

Gülben Ergen bayramın üçüncü gününde Türklerin büyük ilgi gösterdiği, Gürcistan’ın Batum kentindeydi. Ergen, rezervasyonları günler öncesinden dolan konserinde hem performansı hem de şıklığıyla tam not aldı

Gülben Ergen dün akşam ilk kez Gürcistan’ın turistik şehri Batum’da konser verdi. Rezervasyonları günler öncesinden tükenen gecede Gülben Ergen, Gülşah Saraçoğlu imzalı bir kıyafet giydi. Sevenlerine coşku dolu bir bayram yaşatan Ergen seyirciden büyük alkış aldı.

Konserden hemen önce telefonunu kaybeden Gülben Ergen büyük bir panik yaşadı. Servis sağlayıcısından telefonundan gelen son sinyalin konumunu istese de aldığı cevap “Savcılık izni gerekiyor” olunca sosyal medyadan sitem etti.

Gülben Ergen kaybettiği telefonun İstanbul ‘dan bindiği Batum uçağında bulunduğunu duyurdu.

Tolga Karadeniz : Eventlerimiz artarak devam edecek !

İstanbul'da en popüler Rus müzikleri ve en iyi hit müziklerin en iyi Dj lerin performansları ile ve Yabancı türk sanatçıların sahne aldığı Podium Exclusive Club açıldı.

İstanbul'un en önde gelen ve yaptığı Organizasyon ve partilerden adından oldukça söz ettiren gece hayatına yön veren Ünlü Işletmeci Tolga Karadeniz yaz sezonunu Moskova'nın ünlü Pop Şarkıcılarını ağırlayarak açtı.İstanbul'da ilk kez ve sadece Podium Exclusive Club'da popüler şarkı 'Vahşi Dişi Aslan'ın Sanatçıları Alex & Rus'u misafir etti .Ardından Giyim tarzı ve yaptığı her şey ile magazin gündeminden düşmeyen Ünlü isimlerden Tuğba Ekinci konserleri ile start verdi.Tuğba Ekinci konseri ile mekanda coşku doruk noktasına çıktı.

Ünlü Işletmecilerden Tolga Karadeniz, basına "Tuğba Ekinci , Alex&Rus eventlerine bu kadar yoğun bir katılım beklemiyorduk.Eventlerimiz artarak devam edecek.Ünlü isimleri sevenleri ile buluşturmaya devam edeceğiz. Doğum günü , Bekarlığa veda , Özel davet ve Ödül törenleri ve Organizasyonlarınızı Podium Club Exclusive'de yapabilirsiniz. Çarşamba,Perşembe,Cuma Cumartesi,Pazar günleri 22:30 05:00 arası açığız.Toplu taşıma araçları ile bize kolayca ulaşabilirsiniz.Rus Müzikler ve En iyi Hit Müzikleri dinleyeceğiniz ve eğleneceğiniz mekanların arasındayız. Bunların dışında özel bar servisi, özel alkollü kokteyller sunmaktayız. Sürprizlerimiz bitmiyor, Gogo Dansları, Darbuka, Göbek Dansları ve daha fazlasının yer aldığı gösterilerimizle siz de şaşıracaksınız" diyerek açıklamalarını bitirdi.

Güliz Ayla Didim sıcağında serinletti!

Bayramda sahnede sevenleriyle buluşan isimlerden Güliz Ayla, hız kesmeden yoluna devam ediyor. Renkli bir bayram konserler serisine imza atan Ayla'nın son olarak Didim City Point Otel'de sahne aldı.

Güliz Ayla, konseri izlemeye gelen seyircilerin coşku dolu anlarına yerli ve yabancı şarkılardan oluşan geniş repertuvarından keyifli ve eğlenceli şarkılarla eşlik etti.

Yeni çıkan şarkısı an da seyirciler tarafından ezbere söylenince duygusal anlar yaşayan Güliz Ayla, sıcağa rağmen enerji yüklü performansıyla tam not aldı.

PETEK DİNÇÖZ FIRTINASI DİDİM'DE ESTİ

Petek Dinçöz, Kurban Bayramı’nın 2. günü Aydın'ın Didim ilçesinde özel koyu bulunan 5 yildizli Lucas Didim Resort Otel’de konser verdi. Moskova'dan zorlu bir süreçle Türkiye'ye gelen Dinçöz, ayağının tozuyla Didim konseri hazırlıklarını tamamlayarak sahneye çıktı.

Eski ve yeni şarkılarının yanı sıra farklı müzik türlerinden de şarkıları ustalıkla seslendiren Dinçöz, güzelliği ve danslarıyla da kalplere dokundu. Yaz boyunca Türkiye'nın biçok şehrinde konserler verecek Dinçöz, yurtdışından da gelen yoğun tekliflere de sıcak bakıyor.

Petek Dinçöz, kariyerinde yaptığı yeni başlangıçlar sonrası hız kesmeden üretimlerine yenisini eklediği ‘Gel Benim Ol’ sonrası Hakan Altun'la ortak bir çalışmaya imza attı.

HADİSE KIBRIS’TA GÖZ KAMAŞTIRDI

Hadise, iki saat boyunca Kıbrıs Concorde Resort Otel’de eşsiz performansıyla muhteşem bir konser ziyafeti gerçekleştirdi.

Dansçılarının eşlik ettiği ve hit şarkılarını peşi sıra seslendiren Hadise, Sagaza özel tasarım pudra rengi straplez mini elbisesiyle göz kamaştırdı.

ZEYNEP BASTIK YAZ KONSERLERİNE ÇEŞME’DE BAŞLADI

Yeni şarkısı “Eyvah”ın gördüğü ilginin rüzgarıyla art arda konserler vermeye hazırlanan Zeynep Bastık, yaz sahneleri serisine Çeşme’deki Mano Del Sol Beach’te başladı…

Herkesin diline dolanan şarkılarıyla kitleleri peşinden sürükleyen Zeynep Bastık son teklisi “Eyvah”ın başarısının tadını sahnede çıkarıyor. Yaz konserleri serisine başlayan Bastık dün Çeşme’deydi. Mano Del Sol Beach’te sevenleriyle buluşan Zeynep Bastık’a tatilciler hep bir ağızdan eşlik etti.

Giydiği yeşil tulumu ile göz kamaştıran Zeynep Bastık, tarz konusundaki iddiasını bir kez daha göstermiş oldu. Yenilenmiş repertuvarıyla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti çeken Bastık enerjisi ve performansıyla seyirciden tam not aldı.

KENDİSİ GELEMEDİ, ŞAMPANYA GÖNDERDİ

9 günlük bayram tatilinde konserden konsere koşan İrem Derici dün Kıbrıs’taydı. Alaçatı’daki sevgilisi Atakan Işıktutan’ın sahneye şampanya yollaması geceye damgasını vurdu…

Bayram tatilinde sahne maratonuna Bodrum’da başlayan İrem Derici ardından İstanbul, Sinop, Bodrum ve Çeşme’de sevenleriyle buluşmuştu. Derici dün akşam da Kıbrıs Limak Cyprus Deluxe Hotel’de sahne aldı. Siyah beyaz elbisesiyle bu kez şık bir tarz tercih eden Derici, her zamanki enerjisiyle seyirciyi coşturdu.

İrem Derici sahnedeyken sevgilisi Atakan Işıktutan’a ne kadar aşık olduğunu, onu Alaçatı’da bıraktığını ve özlediğini söyledi. O esnada sahneye sürpriz bir şampanya geldi. Şampanyayı Çeşme’deki Atakan Işıktutan’ın gönderdiğini öğrenen Derici duygulandı. Seyirci ise büyük bir tezahürat eşliğinde alkışladı.

Linet’in Bayram Şöleni

Kurban Bayramı'nı dolu dolu geçiren Linet adeta mini bir turne ile gözlere ve kulaklara bayram şöleni yaşattı. Linet bayramın ikinci günü Çeşme Alaçatı, 3. günü Kıbrıs'ta ve son günü İstanbul’da sahne alan sevilen sanatçı sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Linet, bayramda üç gün üç farklı şehirde Arabesk, pop ve Türk Sanat Müziği klasiklerinin birbirinden hit şarkılarını geniş repertuarı ile dinleyicilerden tam not aldı.