Mor Narpın "Değmezmiş" ile listeleri sallayacak!

Aldıkları ödüller ile dikkatleri bir anda üzerlerine çeken Yeşil &Mor 'un muhteşem enerjili ikilisinden Mor Narpın yeni hareketli şarkısını sevenleriyle buluşturmuş olmanın heyecanını yaşıyor. Başarılı sanatçı Riva / İstanbul 'da klibini çekti .Daha çok sahil ve Orman temalarının kullanıldığı Değmezmiş'te Mor Narpın 'ın resimlerini Erva İşler çekerken şarkının klibini Alpcan Yolyapan çekti.Söz ve müziği Yeşil Adam ve Mor Narpın'a ait olan şarkının düzenlemesini Başar Ünsal üstlendi.

Başarılı Sanatçılar Mor Narpın ve Yeşil Adam klip çekimi sonrasında Mor Narpın'ın at üzerinde çekildiği resimleri sosyal medyalarından paylaştı.Bu paylaştıkları resimler bir anda sosyal medya gündemine oturdu.

Değmezmiş şarkısının prodüktörlüğünü üstlenen Yeşil Adam, gündemin nabzını tutan bir şarkı ifadesini kullandı .

Mor Narpın'ın "Değmezmiş" isimli yeni teklisi tüm dijital platformlarda ve video klibi Yeşil Mor YouTube Kanalında Yeşil Kasaba Music Production Etiketi ile yayınlandı. Şarkı yayınlanır yayınlanmaz sevenlerinden tam not aldı ve paylaşım yağmuruna tutuldu.

SİMGE’YE ÇANAKKALE’DE BÜYÜK İLGİ

Bu yazın en çok konser veren isimlerinin başında gelen Simge dün akşam Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında, Çanakkale’de sevenleriyle buluştu. Simge’nin konserini izleyen on binlerce kişi şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti…

“Aşkın Olayım” şarkısıyla Spotify’ın bu yazın en çok dinlenen şarkıları listesine giren üç popçudan biri olan Simge art arda verdiği açık hava konserleriyle sezonu dolu dolu geçirdi. Yaz bitmesine rağmen konserlerine devam eden Simge dün akşam Çanakkale’deydi. Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında, Anadolu Hamidiye Tabyası’nda konser veren Simge’ye Çanakkale halkı büyük ilgi gösterdi.

Binlerce kişinin izlediği konserde Simge enerjisi ile herkesi coşturdu. “Aşkın Olayım”, “Harcandıkça”, “Öpücem”, “Ben Bazen” gibi hitlerini seslendirirken tüm seyirci Simge’ye eşlik etti. Simge Çanakkale’ye “Çok güzelsiniz” diye seslendi.

AFRODİZYAK ALBÜMÜNÜN 3. KLİP ŞARKISI “ÇATLA” OLDU

14 şarkılık “Afrodizyak” albümünün Benden Bir Tane Daha Yok, Hop Hop şarkılarıyla müzik listelerini alt üst eden bu yazın en çok konser yapan ismi olan Ünlü pop yıldızı Hande Yener söz ve müziği Genco Ecer’e düzenlemesi Misha’ya ait olan “Çatla” şarkısına klip çekti.

1990 model klasik kırmızı Ferrari Testarossa model spor arabaların dekor olarak kullanıldığı Yener’in renkli tarzı ile bütünleşen “Çatla “şarkısının yönetmenliği ünlü R&B yıldızı Tepki yaptı.

Şarkının ritmine uygun dinamik görüntülerin olduğu “Afrodizyak” albümünün 3.ncü hiti “Çatla “şarkısının yeni klibi 13 Eylül Çarşamba müzikseverlerle buluştu.

SHEYH REE & RAFAEL'DEN YEPYENİ PROJE!'' DISCONNECTION''

AZERİ İKİLİDEN ÜÇÜNCÜ PROJE!

Son dönemin ilgi çeken Azeri ikilisi Sheyh Ree ve Rafael'den yepyeni üçüncü proje ''Disconnection'', 15 Eylül Cuma itibarıyla Warner Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarında yerini aldı.

Hadise ve Berkay gibi isimlere verdiği şarkılarla dikkat çeken Sheyh Ree, Rafael ile düet yaptığı Jamaica ve Ya Habibi şarkılarından sonra üçüncü projesi ''Disconnection''ı müzikseverlere sunuyor.

Disconnection şarkısında yine ikilinin uyumlarının hissedildiği, yüksek enerjileriyle kendi tarzlarını yansıttıkları düet çalışmasının sözleri, bir önceki projelerinde olduğu gibi Türkçe, Azerice ve İngilizce dilinden oluşuyor ve ikili, afro pop türünde yeni şarkılarını yayımlıyor.

Disconnection şarkısının söz ve bestesi Sheyh Ree & Rafael imzası taşırken, prodüktör koltuğunda ise Ozade oturuyor.

Sheyh Ree & Rafael 'in üçüncü düet çalışması ''Disconnection'' 15 Eylül Cuma günü Warner Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

ZERRİN ÖZER’DEN BİR HİT ŞARKI DAHA

“KÜLFET”

Zamansız pop yıldızı Zerrin Özer, büyük çıkış yakaladığı “Basit Numaralar” ile başladığı yeni yolculuğuna ara vermeden devam ediyor.

Güçlü sesini günümüz dinamiğiyle harmanlayarak kıpır kıpır "Külfet" şarkısını ortaya çıkaran duayen sanatçı, iddialı yeni bir hite imzasını atıyor. Kariyerinde farklı müzikal duraklara uğrayan yıldız, Z kuşağıyla yakaladığı yeni ivmeyi devam ettirmeyi hedefliyor.

80’lerin başından beri çok oktavlı yorumu ve hit şarkılarıyla da pop müziğine damgasını vurarak hatırı sayılır kitlenin sevgisini kazandı. Herkesin beğeneceği eserlerle iz bırakmaya gelen Zerrin Özer, tüm içtenliği ve enerjisiyle sevenlerini bir kez daha selamlıyor.

Hayrettin Güneş prodüktörlüğünde Grand Müzik etiketiyle yayınlanan eserin söz ve müzikleri Mustafa Arapoğlu’na ait. Genel koordinatörlük görevini Selim Seven’in üstlendiği eserin düzenlemelerinde Mustafa Arapoğlu ve Mili B, mix ve mastering işlemlerinde ise Engin Ersoy imzası bulunuyor. Gitarda Selahattin Güzelel, çelloda Timur Atasever, klibin kurgusunda Bedirhan Sivri, senaryosunda ise Özlem Bölükbaşı bulunuyor.

DKTT'NİN İLK EFES ANTİK KONSERİ NEFES KESTİ

Son dönemin başarılı gruplardan Dolu Kadehi Ters Tut, önceki akşam Kerkisolfej Organizasyonun düzenlediği etkinlikte Orhan Şallıel Orkestrası ile birlikte Efes Antik Tiyatro’da sahne aldı. Efes Antik Tiyatro’nun büyüleyici ve muhteşem atmosferinde binlerce hayranıyla buluşan Dolu Kadehi Ters Tut, yaşadıkları mutluluğu gizlemezken ilk kez Senfoni Orkestrası ile konser verdiler. “Yarısı Yok” , "Gitme“ "Madem” ve “Olabilirdik” gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyleyen DKTT, oluşturdukları harika ambiyans için de müzikseverlere teşekkür etti. Efes Antik'te sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan başarılı grup "Şu an buradan muhteşem gözüküyorsunuz. Bu muhteşem tabloyu da bize gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ederiz" diyerek sahnelerine veda etti.