Zeynep Bastık "Arkadaşım sahne ’de!"



Zeynep Bastık, İzmir’de sahneye çıkan Emircan İğrek sahnesine konuk oldu.



Emircan İğrek, önceki akşam İzmir'deki bir mekanda sahne aldı, kendisini dinlemeye gelen Zeynep Bastık’ı da sahneye davet etti.



Zeynep Bastık ve Emircan İğrek ilk kez bir araya geldikleri Dargın' adlı şarkıda düet yaparak ardından da Facia ve Ecza Deposu’ şarkılarını beraber söylediler. Mekanı dolduran seyirciler ikiliyi dakikalarca alkışladılar.

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UĞUR ASLAN, BU KEZ YÜREKLERE DOKUNACAK!

“AŞKIN BEDELİ”YLE BİR DOKUN BİN AŞK İŞİT

Başarılı oyuncu ve yorumcu Uğur ASLAN, “Aşkın Bedeli” isimli 3 şarkılık Ep’si ile müzikseverlerin kalbine dokunmaya geliyor. İlk teklisi “Yaradana Kurban” ile müzikseverlerin beğenisini kazanan başarılı sanatçı, merakla beklenen bir diğer çalışmasının hazırlıklarını tamamladı. Kendine has tarzı ile sevenlerini sarıp sarmalayan Uğur Aslan’ın yorumu ve romantik şarkıların güçlü kalemi Hakkı Yalçın’ın sözleri buluşunca ikili, başa sarıp sarıp tekrar dinlenilecek eserlere imza attı. 3 parçanın da müziğini ve aranjesini Ceyhun Çelikten’in üstlendiği “Aşkın Bedeli” hissettirdiği yoğun duygular ile dinleyicileri duygusal bir fırtınanın içine sürükleyecek. Hayranlarını yepyeni şarkılarla buluşturan Uğur Aslan’ın üçlemesi, playlistlerin en favori şarkıları olacak.

HEM AĞLADI HEM AĞLATTI!

Başarılı sanatçı, 3 şarkıdan oluşan EP'nin ilk klibini ise albümün adını taşıyan “Aşkın Bedeli” isimli parçasına çekerek görücüye çıkardı. Aslan, bugüne kadar binlerce başarılı klibe imzasını atan ünlü yönetmen Kemal Başbuğ ile bir araya geldi. Beykoz kundura fabrikasında şarkının ruhuna uygun bir atmosfer içinde çekilen klibin hüznü ve duygusallığına başarılı sanatçı Uğur Aslan’ın takdire şayan oyunculuğu da eklenince dinleyiciler mest olacak.

Uğur Aslan'ın 3 şarkılık Ep’si “Aşkın Bedeli” 14 Nisan tarihinden itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda…

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BESTE AÇAR, YENİ TEKLİSİYLE ROMANTİZM RÜZGARLARI ESTİRECEK

Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar “Canım Seni Çekiyor” isimli yeni tekli çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Sözü ve müziği kendisine ait olan “Canım Seni Çekiyor” şarkısı melodik yapısı ve duygusu ile romantiklerin en favori şarkılarından biri olmaya aday… Akustik flamenko tınılarıyla, etnik tınıların sentezinden oluşan ve soft bir sound olan samimi parçanın aranjesi Ceyhun Çelikten imzalı… “Canım Seni Çekiyor” a renk katan bir diğer isim ise solist Emre Olgun… Vokal olarak Beste Açar’a gitarıyla eşlik eden Olgun, şarkıya kattığı yorumla müzikseverleri büyüleyecek. İkilinin uyumu ve performansı tam anlamıyla kulakların pasını silecek. KAYAHAN’IN İZİNDE! Tüm bunların yanı sıra parça önemli bir özellik taşıyor. Babasının tarzında bir yol izleyen Beste Açar, parçanın arasında okuduğu şiirle herkese Kayahan’ın sesinden dökülen o unutulmaz şiirleri hatırlatıyor. Yeni şarkısının video klibi için Kemal Başbuğ’un objektifinin karşısına geçen Beste Açar, klibin sadeliği ve naifliğiyle de müzikseverleri selamlıyor. Bir tiyatro sahnesinde 2 dansçının eşlik ettiği klip dinleyicileri mest edecek. Beste Açar’ın yeni single çalışması “Canım Seni Çekiyor” 14 Nisan’dan itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda…

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Merve Özbey Sahi tüm platformlarda!

Türk pop müziğinin güçlü sesi Merve Özbey, yeni single çalışması “Sahi”yle müzikseverlerle bir kez daha buluştu. Söz ve müziğine Cansu Kurtcu'nun imza attığı şarkının düzenlemesini Okay Barış yaptı. Ecem Gündoğdu'nun



yönetmen koltuğunda oturduğu şarkının klibi Zekeriyaköy'de çekildi. “Sahi” 14 Nisan’da tüm dijital platfomlarda yerini aldı.

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Özgür Aras: Hande Erçel’i ve Serenay Sarıkaya’yı beğeniyorum…

Bir çok ünlü ismin iletişim danışmanı, alanında marka Özgür Aras, Sabah Tv’de yayınlanan Hazal Eker’in “Hazalca Sorular” programına konuk oldu…



İrem Derici, Demet Akalın, Simge, Seda Sayan, Ece Seçkin, Gülben Ergen, Yonca Evcimik, Oğuzhan Koç, Zeynep Bastık, Aleyna Tilki ve İbrahim Büyükak gibi isimlerle çalışan, bu sene mesleğinde 30. yılını kutlayan Aras birisiyle çalışıp, çalışmayacağına dair kararını verme aşamasında en önemli kıstasının karşısındaki kişiyle arasındaki elektriğin uyumu olduğunu belirtti.



Çocukluk yıllarında bir bakanın ya da milletvekilinin özel kalem müdürlüğünü yapma hayalide olduğunu belirten Aras, mesleğine başladığı yıllardan itibaren bu mesleği icra ediyor olsaydım şu an Sayın Cumhurbaşkanımız ile çalışıyor olurdum. Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisine hizmet etmek isterdim şeklinde konuştu.



Siyaset yapmak istiyorum…



Çocukluk yılları ve o yıllardaki hayalleri ile ilgili soruya yanıt veren ünlü iletişim danışmanı, o yaşlardan bu yana hayali olan “Bodrum Belediye Başkanlığı” için mümkün olması halinde önümüzdeki yerel seçimlerde aday olmak istediğini söyledi.



Depremzede bir çocuğa koruyucu aile olmak için başvuru yaptım…



Daha evvel koruyucu aile olma başvurusu yapan ancak önce annesinin ardından anneannesinin ve bu iki kaybın üzerine senelerdir hayatında olan köpeğinin kaybıyla zor bir dönem geçirdiğini bu sebeple o başvurusunu geri çeken Özgür Aras merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük depremin ardından bir depremzede çocuğa koruyucu aile olmak için yeniden başvuruda bulunduğunu açıkladı.



Günümüz star oyuncularından hangi isimleri beğeniyorsunuz sorusuna Özgür Aras; Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ’u beğendiğini, başarılı gördüğünü bu isimlerin iyi ekiplerle çalıştığını buna orantılı olarak da yer aldıkları projelerin yurtdışı pazarında da karşılık bulduğunu söylerken uzun yıllar bu şekilde devam edebilmelerini temenni ettiğini sözlerine ekledi.

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Bi’ 5 Dakika Yeter mi Aşıklara!



En son ‘tek taş’ şarkısıyla, şarkıcılık kariyerine emin adımlarla devam eden başarılı solist Talha, bu kez de müzik dünyasının yine en başarılı isimleriyle bir araya geldi. Sözü ve müziği Sinan Akçıl’a, düzenlemesi Mili B’ye ait olan Bi’ 5 Dakika şarkısını, sesiyle dinleyenlerini şifalandıran, kendine has yorumuyla kulakları mest eden Nahide Babashlı ile söyledi. Ülkemizin yenilikçi ve önde gelen müzisyenlerinden Behzat Gerçeker ve değerli Enbe Orkestrası da bu güzel şarkıya eşlik etti.



Bi’ 5 Dakika, DMC&Go Müzik iş birliği ile 14 Nisan 2023’te tüm dijital platformlarda yayında!

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Gökhan Türkmen “Ah Yandım” adlı şarkıyı yeniden seslendirdi!



Türkçe Pop'un sevilen yıldızı Gökhan Türkmen 90'lı yılların unutulmaz şarkısı “Ah Yandım”ı modern pop sounduyla yeniden seslendirdi. Kült İzel şarkılarından olan “Ah Yandım'' Gökhan Türkmen'in eşsiz vokaliyle canlı bir sound



sunuyor. Şarkının bestesi ve düzenlemesi Aykut Gürel imzası taşıyor. “Ah Yandım” 14 Nisan’da DMC etiketi ile tüm dijital platformlarda yerini alıyor!



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KLEO, SEGAH VE MAVİ'DEN TRİO:'KÜSTÜK MÜ?''

RAP DÜNYASININ BAŞARILI İSİMLERİ BİR ARADA!

Rap müzik sektörünün en çok konuşulan prodüktörlerinden biri olan Segah ile birlikte yine rap camiasına milyonların tıklanmasının ardında yatan ve başarılı şarkılar sunan prodüktör Kleo, Türkçe Rap/Hip Hop janrında kilometre taşı olmuş şarkılardan sonra, güçlerini birleştirdikleri çalışmalarının ilk meyvesini, Mavi ile bir araya geldikleri “Küstük Mü?” projesini, 14 Nisan Cuma günü Warner Music Türkiye etiketiyle yayımladı.

Türk rap müziğinin mutfağında olan iki önemli prodüktör; UZİ’nin önemli şarkıları Umrumda Değil, KRVN, Dua’nın prodüktörü Segah ve UZİ’nin Paparazzi’yle Motive’nin Takip şarkılarının prodüktörü Kleo'ya, Türkiye'nin en genç tarp müzisyenlerinden biri olan Mavi eşlik ediyor.

Rap dünyasının üç başarılı ismini bir araya getiren Küstük Mü? şarkısının tıklanma rekorları kırması bekleniyor. Küstük Mü? şarkısının sözü Mavi'ye, müziği Mavi, Kleo ve Segah'a ait olurken prodüktörlüğünü ise Kleo ve Segah üstleniyor.

Kleo & Segah feat Mavi - Küstük Mü? şarkısı, 14 Nisan Cuma günü itibarıyla Warner Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.