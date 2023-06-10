#BCWP2023 #BCWP23 #TraditionsInMotion #Tokyo2023

Dünyanın farklı ülkelerinden 1000 şefin aday gösterildiği ve 700 şefin değerlendirildiği Gastronominin Nobel’i olarak adlandırılan Basque Culinary World Prize (BCWP) 2023'ün kazananı Şef Ebru Baybara Demir oldu. Şef Ebru Baybara Demir bu ödülü Türkiye’ye taşıyan ilk Türk kadın şef oldu.



UĞUR BATUR YENİ YAŞINI DOSTLARIYLA KUTLADI



Ünlü müzayedeci Uğur Batur, önceki akşam Six Senses Otel’de düzenlenen organizasyonda dostlarıyla birlikte yeni yaşını kutladı.



Yaklaşık altmış kişilik organize edilen yemekte yakın dostlarıyla birlikte yeni yaşını kutlayan Uğur Batur, misafirlerini yüzlerce adet gülle karşıladı. Doğum günü yemeğine katılan tüm kadın dostlarına gül veren Batur, yeni yaşında yanında olan tüm misafirleriyle mutluluğunu kutladı.



Uğur Batur’un davetine katılanlar arasında; Arte Tahir, Sonay Kale, Tunay Ekşi, Aslı Aydın, Tuğba Gül, Gülnur Pabuçcu, Betül Ayça, Ezgi Oral, Burcu Kartoz, Ceren Hatipoğlu, Elvan Gaye Elvan, Feridun-Güler Şayeste, Gülnur-Osman Kamaşak, Hatice Bahşi, Hilal Kaşıkçı, Levent-Türkan Kartoz, Mahru Norton, Müge Sırmabıyık, Mümtaz-Müge Yazgan, Naz Kamaşak, Yaren Esengül-Kağan-Çağla Onan gibi ünlü isimler vardı.

LONGINES, TÜRKİYE’DEKİ İLK BUTİĞİNİ AÇILIŞINI ŞIK BİR DAVET İLE DUYURDU

İsviçreli lüks saat markası Longines, İstanbul Nişantaşı’nda açtığı butiğini marka dostlarını ağırladığı keyifli bir davet ile tanıttı

İsviçreli lüks saat markası Longines, Türkiye’deki ilk butiğinin açılışını şık bir davet ile duyurdu. Nişantaşı’nın en prestijli caddesi Abdi İpekçi’de kapılarını açan butiğin açılış davetinde Longines CEO’su Matthias Breschan ve Orta ve Uzakdoğu Bölge Müdürü Patrick Aoun ise onur konuklarıydı.

Longines marka direktörü Özlem Kıroğlu Geylan ve ROTAP Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bal ev sahipliğinde gerçekleşen keyifli davete marka dostlarının yanı sıra ünlü isimler de katıldı.



EĞLENCE BODRUM’A ENVY NIGHT LIFE İLE GERİ DÖNDÜ

Ünlülerin iletişim danışmanı Özgür Aras’ın yeni kulübü, Bodrum-Yalıkavak’taki ENVY Night Life, 7 Haziran’da kapılarını açtı. Bodrum’un uzun yıllardır görmediği tarzda görkemli bir şovla gerçekleşecek açılış partisi yıllarca unutulmayacak.

Shake Shack’ten Lotus İstanbul’a Yeni Şube



Dünyanın en lezzetli hamburgerini “yolüstü hamburgercisi” konsepti ile Türkiye’ye getiren New York’un ünlü gurme hamburgercisi Shake Shack 10. Yılında, İstanbul’daki 8. şubesini, Lotus Nişantaşı’nda açtı.

New York’tan İstanbul’a herkesin kalbine taht kuran Shake Shack 10. yılını muhteşem açılış gerçekleştirdi.

Bu yıl yeni sürprizler ile adından çokça söz ettiren Shake Shack Nişantaşı tüm caddeyi müzik şöleni ile inletti.

Avrupa Yakasın’ın en işlek caddesinde yerini alan Shake Shack sevenleri tarafından ilk andan itibaren yoğun ilgi gördü.

Şehrin Meksikalısından yaza özel serin tatlar

Meksika mutfağını sevenler ya da bu lezzetlerin nasıl olduğunu merak edenler, kökü Aztek ve Mayalara uzanan binlerce yıllık orjinal tarifleri deneyimlemek için Ranchero’ya geliyor. Misafirlerini Türkçe karşılığı “gelenekleri kutla” anlamına gelen “Celebra La Tradicion” sloganıyla karşılayan mekan, günlük taze üretilen nachoslardan yapılan atıştırmalıklar, et, tavuk veya deniz mahsullerinin adeta birer lezzet şölenine dönüşüyor.



GÜNE ROMU RISTORANTE’DE MERHABA DEYİN



Kısa bir süre önce İstanbul Avrupa Yakası’nın en gözde semtlerinden biri olan Ataköy’de kapılarını açan Romu Ristorante, İtalyan mutfağının taze ve kaliteli ürünleri ile oluşturulan şef imzalı kahvaltısı ile iddiasını ortaya koyuyor.

Romu misafirleri, tanıdık sağlıklı lezzetleri, sıradışı yorumlarla deneyimleyebiliyor. Zengin kahvaltı menüsünün tamamı, taze malzemelerle, farklı reçetelerin modern tarzlarda harmanlanmasıyla hazırlanıyor ve göz alıcı sunumlar ile servis ediliyor.

Sephora ile Yaza Özel Saç Bakımında Sonsuz Etki

Güzellik tutkunlarının vazgeçilmezi Sephora, tüm saç tiplerine ve ihtiyaçlarına uygun zengin içerikli ürünleriyle saçlarınıza yaz aylarında da tam destek sağlıyor. Sephora, etkin formülleriyle dikkat çeken şampuanları, saç maskeleri ve serumlarıyla daha parlak, neme doymuş ve sağlıkla uzayan saçlar için yaz tatilinin yıpratıcı etkilerine karşı önceden önlem almanızı mümkün kılıyor.



ARİF DEVELİ’YE AİLESİNDEN VEFA BELGESELİ



111 YILLIK DEVELİ EFSANESİ'NİN ÇINARI ARİF DEVELİ'NİN HİKÂYESİ "ARİF OLMAK" GÖRKEMLİ BİR GALAYLA SEYİRCİYLE BULUŞTU



"Arif Olmak" belgeselinin galası, Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin'in konseriyle birlikte 6 Haziran'da Zorlu PSM'de gerçekleşti. Lansmana basın, cemiyet, influencer, iş dünyası ve gastronomi tutkunlarına kadar geniş bir davetli topluluğu katıldı. Erol Evgin; “Sevdan Olmasa", "Bir de Bana Sor", "Ateşle Oynama", "İşte Öyle Bir Şey" gibi hit şarkıları ve muhteşem performansıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Şakacı adam Servet Selçik viral oldu

Antalya'nın şakacı adamı Servet Selçik yayınladığı videolar ile sosyal medya gündeminde. Antalya’da yayınladığı şaka videoları ile sosyal medya Dünyasında kısa sürede başarıyı yakalayan Servet Selçik YouTube’da izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Başarılı oyunculara taş çıkartan Servet Selçik insanları trolleyerek ilginç sahnelerin yaşanmasına neden oluyor. VİDEOLARI İLK SIRADA Selçik YouTube, İnstagram gibi bir çok sosyal medya platformlarında ilk sırada yerini alıyor. GÜLME KRİZİNE GİREBİLİRSİNİZ Şakacı arkadaş kadrosuyla izleyenleri güldüren Servet Selçik kendi adı ile YouTube kanalında yayın akışına tüm hızıyla devam ediyor.



Orkestrası’ndan nostaljik çalışma

Sibel Alaş’ın 90’lı yıllara damga vuran şarkısı “Bende Hüküm Sür”, Özgür Ordulu Orka Orkestrası’nın elinde yeniden doğdu. Orkestra, modern sound’u 90’lar esintileriyle birleştirerek 2023 yazına eğlenceli bir giriş yaptı. Özgür Ordulu Orka Orkestrası, 10’uncu single çalışması için Sibel Alaş’ın ilk kez 1996 yılında seslendirdiği “Bende Hüküm Sür” şarkısını yorumladı. Söz ve müziği Alaş’a ait hit şarkının düzenlemesine Çağlar Kocatepe imza attı. Mix-mastering’i Emre Kıral tarafından yapılan şarkı, Orka Music Company ve Özgür Ordulu yapımcılığında müzikseverlere sunuldu.

Mehmet Yenigün'den eğlenceli yaz şarkısı

Profesyonel müzik kariyerindeki hızlı yükselişine hız kesmeden devam eden Mehmet Yenigün, yepyeni yaz şarkısı “Kafalar Leyla” ile müzikseverlerle buluştu.

Sözleri Zafer Kerey'e, bestesi Turgay Saka'ya ait olan eğlenceli şarkının güçlü aranjesinde ise Altınç Tombak'ın imzası yer alıyor.

REISH İLK TEKLİSİ SORMA NEDEN’İ YAYINLADI!

Sorma Neden isimli teklisiyle müzik sektörüne güçlü bir giriş yapan REISH, şarkısını tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu. TFB Records etiketiyle yayınlanan şarkının, sözleri kendisine ait. Müziği ise yine REISH ve Esad Fidan imzalı. Brazilian Bass esintilerini duyduğumuz şarkının güçlü soundları beğenileri topladı.