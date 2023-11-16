Erzurum

Doğu Anadolu'daki illerde erken doğumla dünyaya gelen bebekler, 3 yıl önce hizmete giren Erzurum Şehir Hastanesinin Yenidoğan 2. ve 3. Düzey Yoğun Bakım Ünitelerinde tedaviye alınıyor.

Yapılan tetkik ve tahlillerin ardından bebeklerden hayati tehlikesi olanlar kuvözlerde yaşam destek cihazlarına bağlanıyor, biraz daha iyi durumda olanlara ise planlanan tedaviyle hayata tutunduruluyor.

Ünitelerde görevli 20 doktor, 100 hemşire ve 30 personel, 600-700 gram olan prematürelerin yanı sıra çeşitli hastalıkları olan yeni doğmuş bebeklere özenle bakıp kuvözlerde 7/24 takip ediyor.

Bebeklerin banyo, bakım ve beslenmelerini titizlikle yapan görevliler, bu süreçte temizlik ve hijyeni ön planda tutuyor. Birimde, belirli aralıklarda bebeklerini emziren annelere, hemşire ve doktorlarca eğitimler de veriliyor.

Tedavilerin ardından genel durumu düzelip 2 kiloyu aşan ve anne-bebek uyum odalarında bir süre gözlemlenen bebeklerin tedavileri, annelerinin kucağına alıp eve götürmesiyle son buluyor.

Sağlıkçıların, bebekleri sağlıklı şekilde annelerinin kucağına vermek için gösterdiği zorlu ve bir o kadar heyecanlı çaba görüntülendi.

"3 yılda 10 bin bebeğe hizmet verdik"

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi sorumlusu Prof. Dr. Hasan Kahveci, yenidoğan bebekleri hastalık durumuna göre tedaviye aldıklarını söyledi.

Çalışmalarından bahseden Kahveci, "3 yılda 10 bin bebeğe hizmet verdik. Hayati tehlikesi olanları hemen makinelere bağlıyor, olmayanlara tedavi planlıyoruz. Bebekler akut tedavileri bittiğinde ve büyüme aşamasına geçtiklerinde, sadece oksijen aldıklarında veya oksijen ihtiyaçları bitip beslenmeye başlayarak 2 kiloyu geçtiğinde anneleriyle kalacakları uyum odalarına alıyoruz." dedi.

Kahveci, ünitelerinde hali hazırda 77 yatak bulunduğunu belirterek, daha fazla yatak sayısıyla da hizmet edebilecek kapasitede olduklarını dile getirdi.

Doktor, hemşire ve personelin bebeklere anne ve babası kadar şefkat gösterdiğini vurgulayan Kahveci, şöyle konuştu:

"Bir anne, baba nasıl bebeğine şefkat gösteriyorsa hemşirelerimiz, doktorlarımız da kendi çocukları gibi buradaki bebekleri şefkatle bakıp büyütüyor. Bu bebekler şefkatle büyüdüğü için ileride daha iyi ve sağlıklı oluyor. Birimde aynı anda 90'a yakın bebeğe bakıyoruz. Hastanede hemen hemen tüm yan dallar mevcut. 600, 700 gramlık, 23-24 haftalık bebekleri takip edip büyütüyoruz. Hemen hemen her ay buradan 600-700 gramlık bebekleri sağlığına kavuşturup evine göndermeye başladık."

Kahveci, bazı bebeklerin tedavisinin 2 gün, bazılarının ise 200 güne kadar sürdüğünü belirterek, 3 saatte 1 annelerin bebeklerinin yanına geldiğini, zaman zaman ise dede ve ninelerin torunlarını görmesine olanak sağladıklarını aktardı.

"Allah razı olsun çocuğuma anne şefkatiyle baktınız, demeleri bize yetiyor"

Yenidoğan hemşiresi Fulya Göktaş ise bebeklere, kendi çocukları gibi davrandıklarını vurgulayarak, "600 grama da tombik bebeklere de aynı şefkatle bakıyoruz. Amacımız hiçbir bebeğin yatmaması ama elimize gelen bebeğe anne şefkatiyle bakıyor, tedavisini yapıyoruz. Bebeği anneye verdiğimizde 'Allah razı olsun çocuğuma anne şefkatiyle baktınız' demeleri bize yetiyor." dedi.

Anne Pınar Akbulut da geceden beri emziremediği bebeğini, hemşirelerin eğitimiyle emzirmeye başladığını ifade etti.

Akbulut, "Biz uyuyoruz, hemşireler bebeklere bakıyor, tedavilerini yapıyor. Daha ne isteriz, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Hastane hizmetlerinden çok memnunuz." şeklinde konuştu.

Kemile Demir de 15 gün yoğun bakımda kalan bebeklerini sağ salim kucağına alıp eve gitmenin mutluluğunu yaşadığını anlatarak, "Bebeğimizi önce Allah'a sonra doktorlara emanet ettik. Onların sayesinde çok mutluyuz. Burada bebeğimize anneden daha üstün baktılar." diye konuştu.

Başhekim Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör de bölge halkı için oldukça önemli bir ihtiyacı karşılayan tam donanımlı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde her türlü ekipman ve tıbbi malzemenin vatandaşın hizmetine sunulduğunu anlatarak, "Ebeveynler hekimlerin tavsiye ve uyarılarını dikkate almalı. Yenidoğan birimlerindeki kuvöz, vantilatör cihazları gibi yaşam destek ekipmanları ve tecrübeli hekim kadrosuyla bebek ölümlerinin ciddi oranda önüne geçiliyor." dedi.