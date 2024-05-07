Fenerbahçe son haftalardaki performansı ile taraftarlarına adeta bir kâbus yaşatıyor.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Tümosan Konyaspor'a karşı alınan 0-0'lık beraberlik, sadece bir maç sonucu değil, takımın içinde yer alan kaotik durumu da yansıtıyor. Şampiyonluk hayali giderek bir hüsran hikayesine dönüşüyor.

Tadic, Mert Hakan, Dzeko, Batshuayi, Cengiz Ünder gibi isimlerle, potansiyellerinin çok altında performans sergiliyorlar. Bir zamanlar büyük umutlarla transfer edilen bu isimler, artık sadece tribünlerin öfkesini çekiyorlar.

Rakip ceza sahasında topa 40 kez ulaşan bir takımın gol bulamaması, sadece oyuncular değil, teknik direktör İsmail Kartal'ın da acizliğini gözler önünde seriyor. Bu durum teknik ekibin kontrolsüz bir şekilde rotasız bir gemi gibi sürüklenmesine neden oluyor. İrfan Can'ın sakatlanması sonrasında oyuna giren Cengiz'in performansı, takımın içindeki çaresizliğin özetler niteliğindeydi. Szymanski'nin neredeyse yerini unutturacak kadar etkisiz bir performans sergilemesi, takımının derin sorunlarını gözler önünde seriyor. Takım kafasında bitirmiş.

Tüm sezonu ve yaşanılanları unutup bu yorumları yaptığımı düşünmeyin. Şampiyonluk yolunda olmak için emek ama şampiyon olmak için senaryoyu sezon başında yazdırmak gerektiğini biliyorum. Senarist gazetecilerin varlığı ile sezon boyu bunun nasıl işlediğini de gördük.

Rakip taraftar tarafından linç edilen ve canına kast edilen oyuncuların toparlanması bizler için mucize olurdu. Bu işler böyle oluyor. Tüm sezon ittire kaktıra sonuca ulaşanla canını ayrı değerini ayrı korumaya çalışan bir olur mu hiç?

Söylemekte fayda var. Ahmet Oğuz ve diğer "haince hisler besleyip" Fenerbahçe'ye zarar vermeye çalışanlar unutulmayacak. Güç sadece geçmişi hatırlamakla değil, geleceği iyileştirmekle mümkün olacak. İsmail Kartal ve yönetim, artık hesap vermeli ve gerekli adımlar atılmalıdır. Taraftarların sabri tükeniyor ve artık sadece beklemekle değil, eyleme geçme zamanı geldi.

Fenerbahçe, kimsenin malı değildir ve siyasetin üstünde bir kulüptür. Ancak bu gerçek, sahada başarıya ulaşmak için yeterli değil. Şimdi, kulüp yönetimine sahip olma ve değişim yapma zamanıdır.