İSTANBUL- Büyüleyici sesi, eşsiz sahne performansıyla Sertab Erener, Türkiye’nin sahnesi Turkcell Vadi’de eşsiz bir şova imza attı.

Türk Pop Müziğin kült isimlerinden Sertab Erener, geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile binlerce hayranı ile birlikte seslendirdi.

Türkçe Pop’un Sopranosu olarak gösterilen ünlü sanatçı sahne kostümü ve şovlarıyla da dikkat çekti. Enerjinin hiç düşmediği konserde hayranlarına teşekkür eden sanatçı 2003 yılında Eurovision Şarkı Yarışmasında Türkiye’ye birincilik getiren Everyway That I Can parçasını hayranlarının alkışları eşliğinde sahnede yorumladı.

HABER: METE YILMAZ