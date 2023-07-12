SİMGE YAZI DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin farklı şehirlerini kapsayan turnesine başlayan Simge art arda Antalya ve Ankara’da konser verdi.

Atlantis Yapım organizasyonu ile turneye çıkan Simge Türkiye’yi dolaşmaya devam ediyor. Simge ilk Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda, sonra da Ankara Armada Açıkhava‘da konser verdi. Dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra sahnede söylemekten keyif aldığı parçalardan oluşan repertuvarıyla kendisini dinlemeye gelen hayranlarına unutulmaz geceler yaşattı.

Bir klasik haline gelen “Aşkın Olayım” şarkısıyla bir fenomene dönüşen Simge hem Antalya’da hem de Ankara’da konserin sonunda tekrar sahneye çağrıldı. Seyirciyi kıramayan Simge “Aşkın Olayım” ile bis yaptı. Simge bu yaz sevenleriyle açık hava konserlerinde buluşmaya devam edecek. İşte Simge’li geceler…

21 Temmuz İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava

26 Temmuz İzmir Kültürpark Açıkhava

4 Ağustos Vadi İstanbul Açıkhava

30 Ağustos İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava

9 Eylül Bursa Açıkhava

BURAK KUT’TAN YEPYENİ BİR NAZAN ÖNCEL ŞARKISI: “MAVRA”

Yaptığı şarkılar ile müzik sektörüne daima yeni bir soluk kazandırmayı başaran, Türk popunun güçlü sesi Burak Kut, sözü ve müziği Nazan Öncel’e ait olan yeni şarkısı “Mavra” ile listelerde!

90’ların romantik prensi olarak ünlenen Burak Kut ilerleyen yıllarda müzisyen kimliğini ön plana çıkararak sektörde kalıcı olduğunu ispatlamıştı. Burak Kut kariyeri boyunca güçlü sesiyle yorumladığı “Benimle Oynama”, “Bebeğim”, “Tahtalara Vur”, “Sevgi Hırsızı”, “Yaşandı Bitti”, “Komple”, “Ben Yokum”, “Nerelere Gideceğim” gibi pek çok şarkısıyla Türkiye’deki pop müzik kronolojisine ismini yazdırdı.

Burak Kut şimdi de yeni single çalışması, sözü ve müziği Nazan Öncel’e ait “Mavra” ile müzik listelerine zirveden giriş yaptı. Nazan Öncel bu şarkının Burak Kut’a çok yakıştığını söyleyerek kendisine hediye etti. Burak Kut “Nazan Hanım’ın bu anlamlı hediyesi benim için çok değerli. Şarkının kısa sürede büyük beğeni kazanacağından eminim” dedi.

Düzenlemesi Seçkin Özer imzası taşıyan “Mavra”, Burak Kut’un geçtiğimiz yıllarda sektöre katkı sağlamak amacıyla kurduğu ve kızının adını taşıyan Aden Müzik etiketiyle dijital ortamda satışa sunuldu.

Tolga Karadeniz'den Cevher'e 20 adet Şampanya !

Yaptığı organizasyonlarla dikkat çeken ünlü Işletmecilerden Tolga Karadeniz, iş yoğunluğundan bunalıp yorgunluğunu Kuşadası'nda yer alan Labranda Ephesus Princes Otel'de annesi Neşe hanım ve kız kardeşi Mısra ile tatil yaparak attı.

Yeni yayınlanan Threads dahil Bütün Sosyal medyalarını aktif olarak kullanan ünlü işletmeci Tolga Karadeniz, ünlü tatil beldesi Kuşadası'nda kendisini serin sulara bıraktı.Ardından Çeşme AYAYORGİ koyunda White Beach te arkadaşları ile buluştu sonrasında Mandarin'de düzenlenen Ünlü Sanatçı Cevher konserinede giden Tolga Karadeniz konser esnasında Cevher'e 20 adet şampanya jesti yaptı ve herkesin bir anda dikkatini çekti.Cevher sahnedeyken Tolga Karadeniz'e "Etiler'dekimi bizim tolgamı tanışıyoruz zaten hoşgeldin ayaklarınıza sağlık.Podium Club Exclusive devam mı "diye sorunca Tolga Karadeniz Podium devam " diye söyleyince " Cevher " Çok Teşekkür ediyorum ayaklarınıza sağlık sağolun " diyerek ikramı kabul etti.

Tolga Karadeniz basına yaptığı açıklamada " Ruh ve beden olarak yoğun bir kış sezonu geçirdik Hep iş olmaz tatilimizi yapalım dedik.Deniz ve kum vazgeçilmezimdir. Cevher konserine gitmek te baya keyifli oldu. Tatilden döndüğümde yoğun çalışma maratonu beni bekliyor. Podium Club Exclusive kadar kaliteli bir mekana tatil beldesinde pek rastlamadım.Bu da bizim diğerlerinden en büyük farkımız. " diyerek açıklamalarını bitirdi.

Yeşil Kasaba& Mor Narpın Bodrum çıkartması!

Yeni çıkaracakları şarkıları için stüdyoya kapanıp harıl harıl çalışan ve şarkılarını kısa bir süre sonra sevenleri ile buluşturacak olan Yeşil Kasaba &Mor Narpın, stüdyo yorgunluğunu Bodrum'da yer alan Cennet Koyu'nda ve Antalya'da tatil yaparak attı.

Sosyal medyada aktif olan güzel şarkıcı yeni platformlardan Threads ilede tanıştı. Yeşil Kasaba&Mor Narpın, ünlü tatil beldesi Bodrum'da kendisini Cennet Koyu'nun serin sularına bıraktı. Parmağındaki dikişleri yeni aldıran Mor Narpın parmağını gizlemeden fotoğraflarını paylaştı. Paylaştığı resimleriyle gözleri kamaştırmaya devam etti.

Güzel şarkıcı, 48 Kilo ile kusursuz fiziğiyle takipçilerinden tam not alırken sevenlerinden resimleri ile alakalı dm kutusuna mesaj yağdı.

ZEYNEP BASTIK ROMAN HAVASI İLE 30 YAŞINA GİRDİ

*Bugün 30 yaşına giren Zeynep Bastık, Urla’daki çiftlik evinde, sadece yakın arkadaşlarının davetli olduğu, “Roman Havası” konseptli bir parti verdi.*

Şarkıları dillere marş olan, son teklisi ‘Eyvah’ ile gündemden düşmeyen Zeynep Bastık müzik dünyasının zirvesine tırmanmaya devam ederken yeni yaşına girdi. Bugün 30 olan Bastık, Urla’daki evinde çılgın bir doğum günü partisi verdi. “Roman Havası” temasıyla düzenlenen kutlamaya Zeynep Bastık’ın yakın dostlarından oluşan bir davetli grubu konsepte uygun kıyafetlerle geldi.

Parti için özel bir Roman orkestrası kuruldu ve sahneye çıkan Zeynep Bastık popüler şarkılarını Roman tarzında söyleyerek gecenin enerjisini yükseltti. Partide dokuz sekizlik havalar eşliğinde göbekler atıldı, darbukalar çalındı.

Harbiye seyircisi Göksel şarkıları ile coştu

Son yıllarda kısa aralıklarla yayımladığı şarkılarla büyük başarılara imza atan Göksel, bu yıl ikinci kere 7 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluştu.

Göksel, aylar öncesinden duyurduğu sezonun ikinci Harbiye konseri için uzun bir hazırlık dönemi geçirdi. Konser günü Göksel hayranları Harbiye’yi hınca hınç doldurdu ve sevilen sanatçıyı büyük bir coşkuyla karşıladılar.

Farklı dokunuşlara sahip özel sahne tasarımıyla şarkılarını söyleyen Göksel, 3 saate yakın güçlü ve eşsiz performansıyla seyircisini büyüledi.

Mavi pullu, sırt ve göğüs dekolteli kıyafetiyle konserine başlayan Göksel, ikinci bölümde kapişonlu gümüş renkli giydiği tulumla, güzelliğiyle göz kamaştırdı. Bu özel konser için Göksel’in giydiği iki kostümü Özlem Kaya hazırlarken, styling’ini Burak Sanuk yaptı.

Her şarkısında seyirciyle tatlı ve sıcak bir diyalog içinde olan Göksel, Sen Orda Yoksun, Sabır, Acıyor, Yalnız Kuş, Depresyondayım gibi dillere düşen şarkılarının yanı sıra sevilen cover parçalarla süslü geniş repertuvarından örnekler sundu. Kısa bir zaman önce yayımlanan yeni teklisi Burda Kalayım’ı söyleyen Göksel, seyircisinin ilk andan itibaren eşlik etmesinden mutlu olduğunu dile getirdi.

Harbiye'yi dolduran binlerce Göksel hayranı her şarkıda dev bir koro halinde eşlik ettiler. Özellikle konserin sonuna doğru tüm seyircisini ayağa kaldırıp dansa davet eden Göksel, biste herkesi sahne önüne çağırıp, söylediği şarkıyla, geceyi eğlenceli bir şekilde sonlandırdı.

İREM DERİCİ YENİ ŞARKISI “BİTTER”İN KLİBİNDE USTA DANSÇILARA TAŞ ÇIKARTTI

Kapalı gişe konserleriyle, listelerdeki sayısız şarkısıyla son dönemin en başarılı kadın müzisyenlerinden İrem Derici yeni teklisi “Bitter” ile dans pistine geri dönüyor. Derici şarkının klibinde mükemmel bir dans performansı sergiliyor

Şarkılarıyla tüm dijital platformların listelerinde üst sıralarda yer alan İrem Derici son 2 yıldır Spotify, Youtube ve radyolarda gösterdiği başarının keyfini sürüyor. Müzik dünyasının en yoğun çalışan kadın şarkıcısı İrem Derici konserden konsere koşarken bir yandan da stüdyoya girip art arda şarkılar yayınladı. Bu maratona ara vermeyen İrem Derici hit olmaya aday yeni şarkısı “Bitter”i dinleyiciyle buluşturdu. Ortadoğu ülkelerinde kendine ayrı bir hayran kitlesi yaratan İrem Derici şarkısında kullandığı oryantal melodi ile Arap hayranlarına da selam gönderdi.

Söz ve müziği Burak Bulut’a, düzenlemesi Mustafa Ceceli’ye ait şarkıya son dönemin en çarpıcı kliplerinde imzası olan Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde klip çekildi. İrem Derici, Zafer Tunç’un koreografisiyle 20 dansçıyla birlikte adeta şov yaptı. Danstaki yeteneğini bir kez daha gösteren Derici koreografiyi yoğun konser temposunun ortasında yollarda öğrendi. Çekim günü yapılan 2 saatlik provayla da kusursuz bir performans gösterdi.

İrem Derici 18 Ağustos’ta Maslak Uniq İstanbul’da vereceği konserine de 20 dansçıyla çıkacak. Derici özel hazırladığı repertuvarına eşlik edecek muhteşem sahne şovlarıyla İstanbullulara unutulmaz bir gece yaşatacak.

Seda Mete "Adalet" ile iddialı geliyor

Son yıllarda İstanbul gece hayatının en çok dikkat çeken ismi Seda Mete, başarısını "Adalet" single çalışmasıyla taçlandırıyor.

Söz & beste ve aranjesi Tekir'e ait olan bu sarkinin klip yönetmen koltuğuna Ecem Gündoğdu oturdu.

Adalet single çalışmasının kapak çekimleri Safa Gürsoy'un objektifinden çekildi.

Bu projede Make-up Ayla Şahin , styling Tarık Gül, Designer Barış Avcı imzası bulunuyor.

Klipte ve kapakta güçlü kendi ayaklarının üstünde duran bir Seda görüyoruz.

Seda Mete , 23 Mayıs istanbul doğumlu olup müzik hayatına çok küçük yaşta Nükhet Duru ile vokal olarak başladı. Nükhet Duru, Ajda Pekkan, Işın Karaca, Ayhan Sicimoğlu gibi isimlerle uzun yıllar çalıştı.

Müzikal yolculuğunun başından bu yana bir çok eğitim aldı, Davul, Bass gitar,Gitar gibi enstrümanlar çalıyor ve sahne showlarına dahil ediyor.

15 yıllık sahne yolcuğunda özel event, kurumsal sektör, düğün ve gece hayatının seçkin mekanlarında performanslar yapmaya devam ediyor.