Sinop Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "forex yatırım ve yüksek kazanç" vaadiyle iletişime geçtikleri vatandaşların telefonlarına uygulama indirterek 1218 müştekiden yaklaşık 17 milyar lira haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 43 şüpheli Sinop, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Manisa, Aydın, Balıkesir, Eskişehir, Siirt, Adana ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 23'ü, "nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kazanılan mal varlığı değerini aklama" suçunu işledikleri gerekçesiyle çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda ayrıca şüphelilere ait suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 65 milyon lira değerindeki 14 araç, 14 gayrimenkul, 425 banka hesabı ve 69 kripto varlık cüzdanına şerh konuldu.