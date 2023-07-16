ESKİŞEHİR- Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e yönelik ziyaretler sürüyor. Eskişehir merkezli Türkiye SMA VakfıYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ece Soyer Demir ve beraberindeki heyet Başkan Büyükerşen ile makamında bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın’ın da yer aldığı ziyarette Ece Soyer Demir, Türkiye SMA Vakfı’nın çalışmalarından bahsetti.

Demir, Eskişehir merkezli vakfın yürüttüğü projeler ve faaliyetler hakkında Büyükerşen’e detaylı bir bilgilendirme yaparak, Büyükerşen’e ev sahipliği için teşekkür etti. Büyükerşen de nazik ziyaret nedeniyle teşekkür ederek vakfın çalışmalarında başarılar diledi.

Demir, ziyaret sonunda kendisinin kaleme aldığı “SMA Bir Umuttur Yaşatan İnsanı” adlı kitabını Büyükerşen’e hediye etti.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret çektirilen fotoğraf ile sona erdi.

HABER: METE YILMAZ