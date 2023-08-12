ESKİŞEHİR- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve İkiyirmiüçEvent Organizasyon iş birliğiyle düzenlenen “4. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali” ilk günde binlerce sporcu ve sporseveri buluşturdu. Stant ve spor etkinlikleri ile konserlerin de yer aldığı Spor Festivali güzel bir havada yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda sabah saatlerinde başlayan festivale 7’den 70’e her yaştan binlerce sporcu ve sporsever akın etti. Gün boyu stant etkinliklerinin de gerçekleştirildiği Decathlon Spor Festivali’nde yapılan egzersizler yoğun ilgi gördü. Festivalle birlikte Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı da dev bir açık hava spor alanına dönüştü.

HABER: METE YILMAZ