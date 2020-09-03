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2020-2021 futbol sezonunun ilk devresi seyircisiz oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ülkemizdeki koronavirüs salgınının seyri nedeniyle 2020-2021 futbol sezonunun ilk devresinin seyircisiz oynanmasını kararlaştırdıklarını açıkladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Eylül 2020 Perşembe 15:37
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2020-2021 futbol sezonunun ilk devresi seyircisiz oynanacak

İSTANBUL - Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"Yönetim Kurulumuzun 25.08.2020 tarih ve 46 sayılı toplantısında, Ekim ayından itibaren TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınması ve locaların kullanımı serbest bırakılması suretiyle müsabakalara sınırlı sayıda seyirci alınmasına dair karar alınmışsa da; ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan pandeminin seyri ile T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca'nın 02.09.2020 tarihli basın açıklamasında belirtilen Bilim Kurulu'nun görüşü dikkate alınarak, müsabakaların 2020-2021 futbol sezonunun ilk devresinde seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmiştir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TFFSeyircisizFutbol Sezonu
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