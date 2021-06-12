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A Milli Futbol Takımı İtalya'ya 3 - 0 mağlup oldu

EURO 2020 A Grubu ilk maçında Türkiye, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 53'üncü dakikada kendi kalesine Merih Demiral, 66'ncı dakikada Immobile ve 79'uncu dakikada Insigne kaydetti. Milliler, A Grubu'ndaki ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Azerbaycan'da Galler ile karşı karşıya gelecek.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Haziran 2021 Cumartesi 09:55
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A Milli Futbol Takımı İtalya'ya 3 - 0 mağlup oldu

18'inci dakikada Jorginho ile yaptığı verkaç sonrasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Insigne'nin plase vuruşunda top yandan auta gitti.

22'nci dakikada Insgine'nin kullandığı kornerde ceza sahası içinde Chiellini kafayı vurdu. Uğurcan Çakır, parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

33'üncü dakikada Insigne'nin pasıyla soldan sıfıra inen Berardi'nin ortasında Immobile kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

43'üncü dakikada ceza yayı üstünde topla buluşan Immobile'nin vuruşunda Uğurcan Çakır iki hamlede topun sahibi oldu.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

52'nci dakikada orta sahada yaptığı baskı sonrasında Jorginho'dan topu kapan Cengiz Ünder, hızlı rakip sahaya geçti. Sol taraftan ceza sahasına giren Cengiz'in şutunda İtalya savunmasına çarpan top kaleci Donnarumma'da kaldı.

53'üncü dakikada İtalya öne geçti. Barella'nın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Berardi, Umut Meraş'tan sıyrıldıktan sonra sert bir orta kesti. Merih Demiral'a çarpan top ağlara gitti: 0-1.

57'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Locatelli'nin şutunda Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

66'ncı dakikada İtalya farkı 2'ye çıkardı. Spinazzola'nın şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi. Seken topu altıpas içinde önünde bulan Immobile'nin vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.

75'inci dakikada İrfan Can Kahveci'nin havadan pasında ceza sahası içinde Kenan Karaman kafayla dokundu. Top kaleci Donnarumma'da kaldı.

79'uncu dakikada İtalya bir gol daha buldu. Uğurcan'ın hatalı pasında topla buluşan Berardi pasını Barella'ya verdi. Bu oyuncu bekletmeden Immobile'yi gördü. Immobile pasını bekletmeden sol kanattan ceza sahasına giren Insigne'ye verdi. Insigne'nin plase vuruşunda top ağlara gitti: 0-3.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EURO 2020A Milli TakımİtalyaTürkiye
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