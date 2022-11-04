A Milli KadÄ±n Hentbol TakÄ±mÄ± BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Buceschi hedefi aÃ§Ä±kladÄ±

ANKARA -Â A Milli KadÄ±n Hentbol TakÄ±mÄ± BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Costica Buceschi, 2023 KadÄ±nlar DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ± Avrupa Elemeleri 1'inci Turu'nda oynayacaklarÄ± BÃ¼yÃ¼k Britanya maÃ§Ä± Ã¶ncesi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "DoÄŸru bildiÄŸimiz yolda ilerlemek istiyoruz" dedi.



2023 KadÄ±nlar DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ± Avrupa Elemeleri 1'inci Turu'nda TÃ¼rkiye, 5 ve 6 KasÄ±m tarihlerinde Ankara'daki THF Spor Salonu'nda BÃ¼yÃ¼k Britanya ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Bu karÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesinde ise A Milli KadÄ±n Hentbol TakÄ±mÄ± BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Costica Buceschi ve BÃ¼yÃ¼k Britanya A Milli KadÄ±n Hentbol TakÄ±mÄ± BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Paul Dempsey ile takÄ±m kaptanlarÄ±, TÃ¼rkiye Hentbol Federasyonu'nda (THF) ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.



BUCESCHI: MÄ°SAFÄ°R TAKIMLA Ä°LGÄ°LÄ° FAZLA BÄ°R BÄ°LGÄ°MÄ°Z YOK



Ankara'da ev sahibi olarak oynayacaklarÄ± 2 maÃ§Ä± da kazanmak istediklerini ifade eden A Milli KadÄ±n Hentbol TakÄ±mÄ± BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Costica Buceschi, 2 haftalÄ±k yoÄŸun bir hazÄ±rlÄ±k dÃ¶nemi geÃ§irdiklerini belirterek, "Ã–zellikle bu mÃ¼sabakalarda genÃ§lere yer verip onlarÄ± iyi noktalara taÅŸÄ±mak istiyoruz. Misafir takÄ±mla ilgili fazla bir bilgimiz yok. GenÃ§ bir takÄ±ma sahip olduklarÄ±nÄ± biliyoruz. Biz stratejimizle doÄŸru bildiÄŸimiz yolda ilerlemek istiyoruz. AmacÄ±mÄ±z Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 2 play-off turunu kazanarak dÃ¼nya ÅŸampiyonasÄ± finallerinde yer alabilmek. 2'nci play-off turunda birazcÄ±k ÅŸansÄ±mÄ±z olmasÄ± gerekiyor. Avrupa ÅžampiyonasÄ±'ndan gelecek takÄ±mlarla eÅŸleÅŸeceÄŸiz, 3 aylÄ±k bir periyodumuz var. Bu periyot iÃ§erisinde kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ± saÄŸlÄ±klÄ± ve zinde tutup en iyi ÅŸekilde hazÄ±rlamak iÃ§in elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.



ASLI Ä°SKÄ°T Ã‡ALIÅžKAN: UMARIM BU MAÃ‡TAN DA GALÄ°BÄ°YETLE AYRILACAÄžIZ



A Milli KadÄ±n Hentbol TakÄ±mÄ± kaptanlarÄ±ndan AslÄ± Ä°skit Ã‡alÄ±ÅŸkan da, hakkÄ±nda bilgi sahibi olmadÄ±klarÄ± bir takÄ±ma karÅŸÄ± mÃ¼cadele edeceklerini aktararak, "Bizim iÃ§in dezavantaj olabilir ama rakibimizin yaptÄ±klarÄ±ndan Ã§ok bizim sahada ortaya koyacaÄŸÄ±mÄ±z oyun Ã¶nemli. Ankara'daki seyircilerimize ihtiyacÄ±mÄ±z var. OnlarÄ± 2 gÃ¼n boyunda yanÄ±mÄ±zda gÃ¶rmek istiyoruz. 2 hafta boyunca gerÃ§ekten iyi hazÄ±rlandÄ±k. 2 hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± yaptÄ±k ve ikisini de kazandÄ±k. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda oynamak avantaj, bu tarz maÃ§lara hazÄ±rÄ±m, alÄ±ÅŸkÄ±nÄ±m. UmarÄ±m bu maÃ§tan da galibiyetle ayrÄ±lacaÄŸÄ±z. 2 haftadÄ±r buna hazÄ±rlanÄ±yoruz. BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼mÃ¼z Buceschi ile de Ã¶nemli baÅŸarÄ±la imza attÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. En son Ä°slami DayanÄ±ÅŸma OyunlarÄ±'nda altÄ±n madalya kazandÄ±k. Bu maÃ§ta ev sahibi avantajÄ±mÄ±zÄ± kullanacaÄŸÄ±z" ÅŸeklinde konuÅŸtu.



Rakip takÄ±mla kendilerini kÄ±yaslamadÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Ã‡alÄ±ÅŸkan, "OnlarÄ±n kendi liglerinde bu kadar profesyonelce baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Onlar iÃ§in prim gerÃ§ekten teÅŸvik edici olabilir ama bizim Ã¼lkemizde herkes bu iÅŸi profesyonelce yapÄ±yor. BirÃ§ok isim Avrupa kupalarÄ±nda oynuyorlar. Zaten buna sahibiz. DiÄŸer takÄ±m Ã§ok fazla profesyonelliÄŸe sahip deÄŸil. Prim onlarÄ± daha fazla teÅŸvik edebilir" dedi.



BÃ¼yÃ¼k Britanya A Milli KadÄ±n Hentbol TakÄ±mÄ± BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Paul Dempsey ise, genÃ§ bir takÄ±m olduklarÄ±nÄ± ifade ederek, "2012 OlimpiyatlarÄ±'ndan itibaren ilk defa A Milli TakÄ±m dÃ¼zeyinde katÄ±lÄ±m gÃ¶steriyoruz. HÄ±rslÄ±yÄ±z ve bu hÄ±rsÄ±mÄ±zÄ± TÃ¼rkiye karÅŸÄ±sÄ±nda Ã¶lÃ§eceÄŸiz. TÃ¼rkiye kÄ±sa zamanda Ã§ok iÅŸ yaptÄ±. UmarÄ±m yakÄ±n zamanda turnuvalarÄ±n sayÄ±sÄ± artar. Biz de geliÅŸen bir Ã¼lke olarak bu turnuvalarda yerimizi alÄ±rÄ±z" diye konuÅŸtu.



BÃ¼yÃ¼k Britanya KadÄ±n A Milli TakÄ±mÄ± KaptanÄ± Martha Tubacka ise buraya tecrÃ¼be kazanmaya geldiklerini ve izleyenlere iyi bir mÃ¼sabaka seyrettirmeyi umduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.