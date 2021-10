Abdülkadir Ömür: Şehrin özlediği şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz

TRABZON - Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, "Tek amacımız, takımı galip getirip yukarılarda tutmak ve bu şehrin özlediği şampiyonluğa takımı ulaştırmak. Zor bir serüven olacak. Bu bizim için korku değil, sorumluluk değil, daha fazla bizi motive ediyor. Elimizden gelen her şeyi sezon sonuna kadar yapacağız" dedi.



Trabzonspor, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Abdülkadir Ömür, Avrupa hayalleri ile Trabzonspor’un şampiyonluk mücadelesine dair değerlendirmelerde bulundu.



‘İNANILMAZ BİR ORTAM VAR’



Sezon başından bu yana Trabzonspor’un geldiği süreçle ilgili soruyu yanıtlayan Abdülkadir Ömür, “Geçen sezondan itibaren yükselen bir performansımız var. Özellikle Abdullah hocanın gelmesinden itibaren 8'inci haftadan sonra iyi performansımız vardı. Takım olarak iyi savunma yapıyorduk, iyi hücumlar alıyorduk ve iyi maçlar kazanmıştık ama sezon başı kaybettiğimiz puanlardan dolayı pek yukarıda tutunamadık. Bu sezona da şampiyonluk parolasıyla çıkmıştık. Çok iyi bir takım kuruldu. Çok iyi oyuncular alındı takıma. Sezon başından beri bu plana sadık olmaya çalışıyoruz. Herkes kendi görevini yapıyor. İnanılmaz bir ortam var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Her maç üstüne koya koya galip gelmek istiyoruz. Lig çok uzun bir serüven, daha başındayız ama lideriz ve bunu keyfini sürüyoruz” dedi.



‘ÖZLEDİĞİMİZ ŞAMPİYONLUĞA ULAŞMAK İSTİYORUZ’



Takımın şampiyonluk mücadelesini değerlendiren Abdülkadir Ömür, “Gerek başkanımız, gerek hocamız, gerek de camiamız ve taraftarımız herkes şampiyonluk bekliyor. Uzun süredir şampiyon olamıyoruz. Herkesin istediği gibi yerli oyuncular da bu şampiyonluğu istiyor. Bu bizim üzerimizde bir sorumluluk yaratmıyor, daha çok hırslandırıyor. Herkes gibi biz de bu takımı şampiyon olarak görmek istiyoruz ve elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bazen ben oynuyorum, bazen Yusuf, bazen başka bir kişi oynuyor. Tek amacımız takımı galip getirip yukarılarda tutmak ve bu şehrin özlediği şampiyonluğa takımı ulaştırmak istiyoruz. Zor bir serüven olacak. Bu bizim için korku değil, sorumluluk değil, daha fazla bizi motive ediyor. Elimizden gelen her şeyi sezon sonuna kadar yapacağız. Yerli ve yabancı olarak ayırt etmek istemiyorum. Çünkü çok iyi bir ortamımız var. Bence Türkiye ligindeki takımlarda aile ortamı olarak en iyi takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bunu yabancılar da dile getiriyor. Bunu en iyi şekilde devam ettirip, sezon sonuna kadar yukarılardaki seviyelerde oynayıp özlediğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.



‘ELEŞTİRİLER SÜREKLİ OLUYOR’



Kamuoyunda oluşan eleştirileri değerlendiren Abdülkadir Ömür, “Eleştiriler sürekli oluyor. Bir futbolcu olarak buna açık olmak zorundayız. İnişli çıkışlı performanslarımız olabiliyor. Kesinlikle saygı duyuyorum buna. Geriye dönüp baktığımızda bazı şeyler yanlış gittiğinde sorunu başka yerde değil kendimizle yüzleşerek aramalıyız. Taraftarlarımızın veya bazı basın mensuplarının eleştirilerine maruz kalınca kendimi check-up etmek istiyorum. En iyi amacım Trabzonspor’a faydalı olabilmek. Eleştirileri ört bas edip kendi performansımı üste çekmek istiyorum. Yavaş yavaş kendimi bulduğuma inanıyorum. Kötü olduğum dönemlerde de antrenmanlarda daha fazla çalışıp, herkesin özlediği ve izlemek istediği Abdülkadir için çalışıyorum” dedi.



‘HOCAMIZ NEREDE İSTERSE ORADA OYNARIM’



Kendisini en rahat oynadığı mevkiinin sorulması üzerine Abdülkadir Ömür, “Bu daha çok hocamızın verebileceği bir karar. Çünkü Alanya maçında sol bek oynamıştım. Gerektiğinde hoca ‘sol bek oyna’ diyecek ve ben sol bek oynayacağım. Bazen orta saha bazen sağ açık ama hocamız beni nerede görmek istiyorsa o mevkilerde oynamak istiyorum. Kendimi daha rahat hissedebileceğim bir mevkii yok. Hocamız nerede oynatmak isterse orada oynarım. İki mevkide de görev yapabiliyorum ama alt yapıda daha çok 10 numara pozisyonundan görev alıyordum. Bazen 8 numarada görev alıyordum ama A takıma çıktıktan sonra zaman zaman sol açık, zaman zaman sağ açıktan görev almaya başladım ama kendimi daha rahat hissettiğim bölge 10 numara. Son maçlarda daha çok orta saha bölgelerinde görev almaya başladım. Hocamızın takdiri. Bir dahaki maçta sağ açık veya orta oynatabilir ama 10 numara pozisyonunu da seviyorum” ifadelerini kullandı.



‘SOSYAL MEDYADAN UZAK KALDIM’



Çalışmaları ve motivasyonuyla ilgili soruyu yanıtlayan Abdülkadir Ömür, “Özel bir antrenörüm var. İstanbul’dan haftada 2 gün yanıma geliyor, özel antrenmanlar yapıyoruz. Yemek programı ve antrenman programını antrenman öncesi ve sonrası olarak iki kısma ayırıyor ve sürekli çalışıyoruz. Bir futbolcu profesyonel olarak hayatına bu şekilde devam etmeli. Genç yaştayız, önümüzde çok uzun serüven var. Burada Hamsik de bize bir örnek. Sürekli kendi koçuyla geziyor. Antrenmanlardan önce ve sonra veya izin günlerinde kendi hocasıyla çalışıyor. Ben de sezon başından beri böyle bir adım attım. Gerek çift antrenman, gerek izin günlerinde de buraya geliyoruz. Sosyal medya kullanmadığım için bunu bir şekilde açığa çıkaramıyorduk. Çünkü sosyal medyadan uzak kaldım. Kullanmamak istemememin sebebi tamamen futbola odaklanmaktı ama taraftarlarımız bunu bilmediği için sadece bu yüzden yargılayabiliyordu. Sadece onların bilmesini istiyorum. Herkesin yaptığı gibi biz de ekstra antrenmanlar yapıyoruz. Bunu sosyal medya olmadığı için piyasaya süremiyoruz. Sezon başında böyle bir adım attım profesyonelliğe daha yakın olabilmek için. İnşallah iyi bir tedavi süreci olur” şeklinde konuştu.



‘HAYALİM AVRUPA’DA TRABZONSPOR’U TEMSİL ETMEK’



Kendisine gelen teklifler ve Avrupa’da Trabzonspor’u temsil etme hayalini anlatan Abdülkadir Ömür, “2 sene önce de ciddi teklif almıştık. Sayın başkanımız bunu 1.5 - 2 ay önce açıklamıştı. İngiltere liginden. Peşinden hiçbir futbolcunun yaşamak istemeyeceği sakatlıklar yaşadık. Allah inşallah bir daha başıma getirmesin böyle bir olayı. Bunların dönüşü zor oluyor. Ağır sakatlık oldu ama 16 yaşında da söylemiştim, benim hayalim Avrupa’da Trabzonspor’u temsil etmek. Buradaki hayallerimizi tamamlamak istiyoruz. 2 tane kupa kazandık. Darısı inşallah Süper Lig’e. Bu kupayı da kazanmak istiyoruz ve Trabzonspor taraftarına bunu armağan etmek istiyoruz. Bunu başardıktan sonra amacım Avrupa’ya gitmek, İspanya, İngiltere liginde oynamak. Kendimi daha çok geliştirmek istiyorum” diye konuştu.



‘BAKASETAS ÇOK KOLAY ADAPTE OLDU’



Abdülkadir Ömür, Bakasetas'la ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:



“Bakasetas hem takımımız için hem de bizim için çok değerli bir oyuncu. Türk oyuncularla arası çok samimi. Herkesle Türkçe şaka yapabilen bir oyuncu. Türkleri de gerçekten çok seviyor. Bazen idmandan sonra hep beraber yemeğe gidiyoruz. Kendisi Türk arkadaşları ile vakit geçirmeyi seven bir insan. Adaptasyon sürecinde tüm herkes, yönetim olsun, hocalar ona çok iyi karşılayış gösterdikleri için çok kolay adapte oldu. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Şu anda da gayet iyi performans sergiliyor. Türk oyuncuları seviyor ve onlarla daha fazla zaman geçirerek bu aile ortamını oluşturmak istiyor. Onun da bazı tecrübeleri var, bazen bize aktarıyor. Bakasetas nezdinde demek istemiyorum. Hamsik bile bazen bizle yemeğe geliyor. Çünkü o üst düzey performans sergiledi. Yıllarca İtalya’da oynadı. Bize oradaki tecrübelerini aktarıyor. Şampiyonluk yolunda nasıl ilerlememiz gerektiğini söylüyor. Bizde onu dinliyoruz. Kulağımızı dışarı kapatarak sadece saha içine odaklanmak istiyoruz. Fenerbahçe maçı öncesi Bakasetas biliyor zaten. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçları bizim için ayrı oluyor. Maçtan önce hoca demişti zaten, ‘Fenerbahçe maçının önemini anlatmaya gerek yok’ diye. Zaten o hafta maçtan önce hem çalışmalarımızı hem de toplantılarımızı yaparken yabancı oyuncular da anlamıştı maçın önemini. Fenerbahçe camiası da bizim için iyi maç olacağını düşünüyordu. Kazandık mutluyuz. Liderliğin keyfini sürmek istiyoruz.”



‘BAZI ŞEYLERİN ARKASINA SIĞINMAMAK GEREKİYOR’



Fenerbahçe maçı hakkındaki yorumları ve yaklaşan Göztepe maçını değerlendirmesi istenen Abdülkadir Ömür, “Maçtan sonra bazı haberler oldu ama kesinlikle kulağımızı kapatıyor ve görmemezlikten geliyoruz. Çünkü hakkımız olan bir 3 puanı kazandık. En iyi olan taraf bizdik. Sonuna kadar mücadele ettik. Fenerbahçe ile maçlarımız zevkli geçiyor. Keyif alıyoruz biz Fenerbahçe ile oynamaktan. Onlara da saygı duyuyoruz ama bazı şeylerin arkasına sığınmak gerekmiyor. O gün biz daha iyiydik. Biz maçı kazandık. Bu hafta da Göztepe maçı var. Fenerbahçe maçı ne kadar önemliyse bu maçı da kazanıp Fenerbahçe maçını taçlandırmak istiyoruz. Ardından içeride Rize, deplasmanda Beşiktaş. Üstüne koya koya her maçı kazanarak devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.



‘BİZİM BİLE KULAĞIMIZ SAĞIR OLDU’



Fenerbahçe maçında destek veren taraftarlara teşekkür eden Abdülkadir Ömür, “Çok büyük birlik vardı. Penaltı pozisyonunda da inanılmaz baskı oluşturdu ıslıkla beraber. Bizim bile kulaklarımız sağır olmuştu. Erce ağabeyle hatta buraya gelmeden önce konuştuk. Hatta dedi ki, “O penaltı pozisyonunda o kadar ıslık oldu ki kulağımdan ben rahatsız oldum." Hakemi de etkilemiş olabilir. Çünkü biz hakeme o baskıları yapmasak belki de VAR’a gidilmeyecekti. Taraftarımızdan bu enerjiye, sinerjiye ihtiyacımız vardı. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi performans sergilediler. Onlar bizim sahanın dışındaki gücümüz. Her hafta onlardan destek bekliyoruz” dedi.



Daha iyi performans sergilemek için çalıştığını söyleyen Abdülkadir Ömür "Futbolcunun inişli çıkışlı performansları olabiliyor. Takılıp kalmamak gerekiyor. Geriye dönüp suçu başkasında aramak gerekmiyor. Ben de elimden geldiğince eski performansıma dönmeye çalışıyorum. Takıma daha fazla yararlı ve katkılı oynamaya çalışıyorum. Umarın en kısa zamanda daha keyifli Abdülkadir izlettirebilirim” ifadelerini kullandı.