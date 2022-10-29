Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor’u tesisinden mahrum etmek ihanetlerin en büyüğüdür

Trabzonspor Kulübü 52’nci Divan Genel Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri, eski başkanlar ve üyeler katıldı. 52'nci Divan Genel Kurulu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhuriyet’in 99’uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle Türk bayraklarıyla donatılan salonda genel kurul öncesince 10’uncu Yıl Marşı söylenerek Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

‘DİVAN BAŞKANI SÜRMEN: ÇOK SABIRSIZIZ’

Divan Genel Sekreteri İsmail İnan’ın faaliyet raporunu okumasıyla devam eden genel kurulda konuşma yapan Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu kuruluş yıldönümünü kutladı.

Takımın sportif başarısına yönelik eleştirilerle ilgili konuşan Ali Sürmen, “Henüz sezonun başındayız. Çok sabırsızız. Tabi ki eleştirilecek konular vardır, bunları zaman zaman bizlerde konuşuyoruz, tartışıyoruz. Çünkü sayın başkan ve yönetim kurulu çok ciddi transferler yaptı. Neden, henüz daha arzu edilen düzeyde olmadığımız konusu, elbette tartışılır değerlendirilir. Ancak bu hiç bir zaman, bizim bordo mavi aşkımızın önüne geçmez” dedi.

‘UĞURCAN’A ORGANİZE ŞEKİLDE KÜFÜR EDİLİYOR’

Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır’a deplasman maçlarında taraftar gruplarının organize şekilde hakaret ve küfür ettiğini söyleyen Sürmen şöyle konuştu:

“Geçen seneden beri özellikle 2’nci yarıdan sonra deplasman maçlarında kaptanımız Uğurcan Çakır’a gittiğimiz her şehirde, hemen hemen bir grup, organize edilmiş taraftar grubu saygısızca küfürler ediyor. Bu geçen seneden beri o şehirlerdeki İstanbul takımlarını tutan bazı taraftarların organize olduğu gruplardır. En son, Beşiktaş maçında bunun çok açık ve aleni şekilde gördük. Beşiktaş yönetiminin aslında çok değer verdiğimiz insanları var ama onların bile bu konuda sessiz kalmasını kınıyorum. Eğer yönetim kurulları taraftarları bu konuda doğruya davet etmez ve onlarla mücadele etmezse, yarın bu sosyal olayın nerede ne şekilde patlak vereceğini ve neyle sonuçlanacağını da hiç kimse kestiremez.”

AKTİF ÜYE SAYISI 12 BİN 159

Divan Başkanı Sürmen’in ardından söz alan Trabzonspor Divan Denetim Kurulu üyesi İsmet Keskin, kulübün ekonomik durumu ve üyelerle ilgili bilgilendirme yaptı. 2022 yılına kadar 2 yıl üst üste aidatlarını ödemeyen 11 bin 859 kişinin üyelikten çıkarıldığını belirten Keskin, itiraz ve geriye dönük aidat ödeyen üyelerle birlikte güncel aktif üye sayısını 12 bin 159 kişi olarak açıkladı.

TFF’DEN VERİLEN CEZA 1 MİLYON 357 BİN 800 TL

Akyazı Stadyumu’nun kulüp tarafından yapılan uzun vadeli kiralama talebinin Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca reddedildiğini belirten Keskin, “Stadımızda 1'er yıllık kiralama işlemi yapılmaktadır. Stat içindeki ve çevresindeki işyerleri bu nedenle kiraya verilememekte ve bundan dolayı kulübümüz gelir kaybına uğramaktadır. Bu konuda Trabzonspor Kulübü'nün çabalarına kamuoyu katkı sağlamamaktadır. Trabzonspor tesislerinin yapılacak yeni havalimanı projesi dışında bırakılması için Divan Kurulu öncülüğünde lobi çalışması yapılmalı, yapılacak projeye müdahil olmamız gerekmektedir. Aksi durumda büyük bir tesis sorunu yaşanacağı kanaatindeyiz. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen cezaların tutarı 1 milyon 357 bin 800 TL’dir” dedi.

TRABZONSPOR’UN BORCU 1 MİLYAR 980 MİLYON 882 BİN TL

Kulübün mali durumuna ilişkin bilgi paylaşan Keskin, kulübün dernek ve bağlı şirketlerin 1 Kasım 2021 ile 31 Ağustos 2022 tarihleri arasındaki gelirleri 791 milyon 746 bin 130 TL, toplam giderleri 870 milyon 839 bin 210 TL olarak açıklandı.

İsmet Keskin, ayrıca 31 Ağustos 2022 tarihi itibariyle Trabzonspor kulübü derneği ve bağlı şirketlerin kısa vadeli borç toplamının 1 milyar 383 milyon 782 bin TL, uzun vadeli borç toplamının 1 milyar 538 milyon 906 bin TL, brüt borcun 2 milyar 922 milyon 689 TL, kısa vadeli mevcutların 941 milyon 806 bin TL ve kulübün net borcunun ise 1 milyar 980 milyon 882 bin TL olduğunu duyurdu.

AĞAOĞLU: 185 MİLYON EURO OLARAK ALDIĞIMIZ BORÇ 105 MİLYON EURO CİVARINA GERİLEDİ

Raporların okunmasının ardından konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da, kamuoyunda Trabzonspor Kulübü’nün borcunun yüksek olarak gösterilmeye çalışıldığını söyledi. Kulübün borcunun önemli kısmının geçmiş dönem borçları, faiz ve kur farkı nedeniyle olduğunu belirten Ağaoğlu, “Yabancı para cinsinden değerlendirirsek 185 milyon Euro gibi bir borç yüküyle devraldığımız kulübümüz bugün 105 milyon Euro civarında bir borca gerilediğini görüyoruz. Geçen seneki gelirlerimiz 791 milyon, giderlerimiz 870 milyon, bunların çok büyük bölümünü kur farkı ve faiz gideri oluşturuyor” dedi.

‘DİRENÇ GÖSTERECEĞİM, ENGEL OLAMAZSAM BIRAKIR GİDERİM’

Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nin yakınında bulunan Trabzon Havalimanı’nın yetersiz kaldığı gerekçesiyle hazırlanan yeni havalimanı projesine, Trabzonspor tesisleriyle çevresindeki spor komplekslerinin de dahil edildiğini açıklayan Başkan Ağaoğlu, projeye karşı duracağını söyledi. Tesislerin Trabzonspor için büyük önemi olduğunu belirten Ağaoğlu, şunları söyledi:

“Yeni havaalanı projesinde yaptığımız incelemelerde maalesef tesislerimizin yüzde 90’ı istimlaka gidiyor. Ben şahsen eski bir pilot olarak Trabzon şehrini daha büyük bir havaalanına ve aşağıya doğru bütün spor tesislerini içine alarak yeniden bir yapılanmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Trabzon havaalanı 300 uçağı kaldıracak kapasitede ve apronların yanına yapılarak ilavelerle bu sıkıntı giderilebilir. Bu şehrin yeni havaalanına ihtiyacı yok, spor tesislerine ihtiyacı var. Spor tesislerini ve Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nin ve yandaki spor tesisleri istimlak edilerek böyle bir şeyin içerisine bu konuda sonuna kadar direnç gösteririm. Başarısız olursam eğer görevdeysem görevi bırakır giderim. Trabzonspor’u öyle bir tesisten mahrum etmek Trabzonspor’a yapılacak ihanetlerin en büyüğüdür. Ona da engel olamazsam görevi bırakır giderim.”

’STATIN KİRALANMASINI CUMHURBAŞKANINA İLETECEĞİM’

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait Şenol Güneş Spor Kompleksi’ndeki stadı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret ettiklerinde 29 yıllığına kiralama talebinde bulunduklarını açıklayan Ağaoğlu, “Mevcut yasa, stadımızı Spor Bakanlığı yaptığı için yasaya göre ancak 1’er yıl kiralama yapılabiliyor ve stadımızın altında çok büyük ekonomik katkı sağlayacak tesisleri kiraya verme şansımız yok. Sayın Cumhurbaşkanımız, Spor Bakanı’yla görüştü. 29 yıllık kiralama konusunda talimat verdi ve sonrasında Spor Bakanımız kiralama konusunda çalışmanın hazırlandığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulduğunu ifade ettiler. Kulüpler Birliği olarak Cumhurbaşkanımızla yeniden görüşeceğiz ve fırsat bulursam konuyu kendisine ileteceğim” dedi.

‘AÇIĞI ALTYAPIDAN YETİŞEN ÇOCUK KAPATTI’

Göreve geldiklerinde sürdürülebilir başarı için söz verdiklerini anlatan Ağaoğlu, Ahmetcan Kaplan’ın Ajax Kulübü’ne yapılan rekor transferini örnek gösterdi. Ağaoğlu, “Trabzonspor kulübünün alt yapısını sağlam zemin üstüne oturtamadık. Yıllardır süren sıkıntılı vardı. Bunlara ilaveten yaşadığımız pandemi dönemi ve bir jenerasyon 1 yıl gibi uzun süre bırakın maç oynamayı, antrenman dahi yapamadılar. Orada net şekilde irtifa kaybettik. Avrupa’da büyük kulüplerin danışmanlığını yapan plan ve programlarını hazırlayan denetleyen ona göre raporlayan Belçika’da şirketle sözleşme imzaladık. Bu doğrultuda çalışmalarımıza geçen hafta itibariyle başladık. Yönetime geldiğimizde sürdürülebilir başarı sözü vererek geldik. Şampiyonalar Ligi'ni Play Off’tan kaybettik. Orada 12 milyon Euro gibi bir kayıp söz konusu. Ama alt yapıdan yetiştirdiğimiz ve geçtiğimiz sene sadece 12 maç oynayan 19 yaşındaki Ahmetcan’ı Ajax gibi Avrupa’nın bu konudaki en ciddi yatırım yapma konusunda en hassas olan kulübüne 9 buçuk milyon Euro’ya sattık. Bir taraftan verdiğinizi açığı diğer taraftan alt yapıdan yetişen çocuk kapattı” diye konuştu.

‘KADRODA UYUM SORUNU YAŞADIK’

Başkan Ağaoğlu, takımın iyi bir hazırlık dönemi geçirmediğini ve yeni bir yapılanma olduğunu belirterek, “Bu haftayı BAY geçiyoruz. Geride 24 maç ve alınacak puanlar var. İyi bir hazırlık dönemi geçirmedik. 12 oyuncumuz Avrupa Milletler Kupasında görev yapan oyunculardı. Bunların tamamı, hazırlık kampımızın ilk dönemine iştirak edemediler. 8 yeni transferimiz ki bana göre bu ciddi sayı. Takım içinde de zaman zaman 5 - 6 yeni oyuncu ile oynadığımızı düşünecek olursak bir yeniden yapılanma söz konusu. Bu kalibredeki şampiyona olmuş ve zirve yarışı içinde olan takımların tamamına yakınının yaşadığı sıkıntı. Kadroda uyum sorunu yaşadık. Uyum sorunu da, geniş ölçüde kamp dönemine iştirak edememelerinden bazı transferlerin de son gününde gerçekleşmesinden kaynaklı. Transferin son gününde gerçekleşen transferlerde yönetim, izleme, teknik zaaftan oluşmadı. İlk başlarda talip olduğumuz oyuncular bonservis ücreti 10 - 12 milyon Eurolardan başlayıp en son transferin kapanmasına 3 milyon, 4 milyon Eurolara düşürebildik” ifadelerini kullandı.

‘MAYIS AYI GELDİĞİNDE ŞAMPİYONUN KİMİN OLACAĞINI GÖRECEĞİZ’

Süper Lig’deki rakiplerinin iyi transferler yaparak lige agresif başladıklarını söyleyen Ağaoğlu, “100’üncü yıl şampiyonuyuz gibi ifadeler konuşuluyor. İşin doğrusuna bakarsak, şampiyonluk mücadelesi veren 5-6 kulüp var ve Trabzonspor bunlardan bir tanesi. Mayıs ayı geldiği zaman hakemin son bitiş düdüğüyle şampiyonun kimin olacağını hep birlikte görüp alkışlayacağız. İnşallah alkışlayacağımız takım Trabzonspor olacaktır” diye konuştu.

‘KULÜP ÇATISI ALTINDA KENDİ ÇIKARLARINI DÜŞÜNENLERE CAMİA MÜSAADE ETMEZ’

Kamuoyunda Trabzonspor’un idari sorunları olduğuna yönelik iddialar için de seslenen Ağaoğlu, “Trabzonspor kulübü ve yönetenler ile aynı zamanda çalışanlar hiçbir şekilde Trabzonspor prensiplerinden, ilkelerinden ve felsefesinden ayrılamazlar. Bu kulübü yönetenler ve çalışanları Trabzonspor ilkelerine felsefe ve prensiplerine bağlı kalmak zorundadırlar. Hiçbir şekilde başkandan malzemeciye kadar herkes sadakatle bu kulübün ilkelerine bağlı kalarak hizmet etmek zorundadırlar. Eğer içerde idari disiplini sağlayamazsanız ardından da sportif disiplini beklemeniz hayalperestliğin ötesinde olur. Trabzonspor ciddi, farklı, ilke ve prensipleri olan bir kulüptür. Profesyoneli olsun başkanı yöneticileri olsun. Kendi şahsi çıkarlarını ön planda tutarak bu kulübün çatısı altında hizmet etme düşüncesinde olan hiç kimseye ne Trabzonspor kulübü yönetimi ve camiası asla müsaade etmez. Böyle bir düşünceye sahip olan insanları bu kulübün içinde grev yaptıkları taktirde başta bu kulübe hizmet eden başkanlarımıza yönetimine camiaya zarar vermekten öte davranış değildir. Bu konuyla ilgili son derece hassasız” sözleriyle tepki gösterdi.

‘HAKEMLERLE ALAKALI SORUNLAR TFF’NİN PROBLEMİDİR’

Trabzonspor başkanı olarak hakem hatalarıyla ilgili konuşmama tavrının diğer kulüplerce farklı yorumlanmaya çalışıldığına dikkati çeken Ağaoğlu, “Bizim için ‘Trabzonspor kulübü hakemler ile alakalı konuşmuyor, hakemlerin müsaadesine mazhar bir kulüp haline geldi’ diyorlar. Susmakla hakemlerin müsaadesine mazhar olunuyorsa o zaman siz de susun, konuşmayın. Kulüpler Birliği Başkanı olduğum dönemde diğer kulüp başkanlarına önermiştim, katılan da katılmayan da olmuştu. 1 senedir bu duruşumuzu devam ettiriyoruz. Ciddi hakem hataları oluyor. Bunları birisi hariç bütün eski MHK başkanlarıyla Kulüpler Birliği’nde toplantılar yaptık, dosya hazırlayıp federasyona sunduk. Eksik ve sıkıntıların giderilmesi için çözüm önerileri sunduk. Bunların içerisinde sadece her şeyi MHK veya federasyondan beklemek doğru bir bakış açısı değil. Burada tarafız. Bir tarafta TFF, MHK ve hakemler, diğer tarafta kulüpler. Kulüplerin hiç mi sorumluluğu yok? Biz 12 puan kaybettik, neredeyse maç başına hatta daha fazla kaybetmişiz. Hakem hatasıyla kaybettiğimiz de var. Lehimize ve aleyhimize çalınan düdükler var. Rakiplerimizin de lehlerine ve aleyhlerine çalınan düdükler var ama yüzde 95 penaltı olan bir pozisyonda çıkıp hakemi insafsızca eleştirdiğin yerde rakip oyuncunun sırtından dönen topa penaltı düdüğü çaldığı zaman da çıkıp konuşacaksın veya hiç konuşmayacaksın. Hakemlerle alakası sorunlar TFF’nin problemidir” diyerek konuşmasını tamamladı.