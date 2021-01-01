Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1477
ALTIN
454.059
DOLAR
7.4188
STERLİN
10.1709
EURO
9.0727
Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi ve öğretim...
160 personel alımı yapılacak
160 personel alımı yapılacak
90 adet proje personeli alınacak
90 adet proje personeli...
Müşavirlik hizmetleri alacak
Müşavirlik hizmetleri alacak

Albayrak'tan Omar'ın fotoğrafını paylaşanlara tepki: "Ayıptır, günahtır"

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Omar Elabdellaoui'nin ambulansta olduğu sırada fotoğraflarının çekildiğini ve sosyal medyaya servis edildiğini söyleyerek, bu olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Ocak 2021 Cuma 10:55
0 Okunma
Albayrak'tan Omar'ın fotoğrafını paylaşanlara tepki: "Ayıptır, günahtır"

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Omar Elabdellaoui'nin tedavi edildiği hastanenin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 2020'nin son dakikalarında da yine talihsiz bir olay yaşadıklarını dile getiren Albayrak, "Hepimiz çok üzüldük. Ama bir şey söylemek istiyorum: Sitenin ambulansından bir kişi, Omar'ın başına gelen bu talihsiz kazayı sosyal medyada paylaşıyor. Ayıptır, günahtır. Bu insanın 3 tane çocuğu vardır, Galatasaray'ın 30 milyon taraftarı var. Dostları vardır, ailesi vardır. Nasıl bir vicdan bu? Ayıp değil mi, günah değil mi? Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Hem kulüp olarak hem Omar'ın şahsı ve ailesi olarak. Bu kadar olamaz. Yazıktır. Biz olayı duyar duymaz, başta Fatih hocam olmak üzere ben ve tüm arkadaşlarımız buraya geldik. Tüm insanlar televizyonun başında merak ediyorlar. Sosyal medyaya bakıyoruz, fotoğraf servis ediliyor. Çok üzüldüm" dedi.

"BİLİNCİ AÇIK, DOKTORLARA YANIT VEREBİLİYOR"

Omar'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Abdurrahim Albayrak, "Omar'ın elinde havai fişek patlamıştı. Hocamızla beraber hep başındayız. Tam net bir şey ortaya çıksın diye, tam net bulgulara ulaşalım diye tüm doktor arkadaşlarımız burada. Allah'ın izniyle bir gözlerini açsın, netice ortaya çıkacak. Bunu doktorları daha iyi açıklar, yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Kendisi konuşuyor, doktorlara yanıt verebiliyor. 2020 nasıl şanssız bir yıl olduysa, Galatasaraylılar son dakikada da böyle şanssız bir olay yaşadı. Allah beterin beterinden korusun diyelim. Bilinci açık, ben de konuştum kendisiyle, 'Çok teşekkür ediyorum' dedi. Ailesine de kulüpten arkadaşlar yardımcı oluyor. Kulüp olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. İçimiz yanıyor, içimize bu akşam ateş düştü. Yoğun bakımın içerisinde hep beraber yılbaşını kutladık" diye konuştu.

"NASIL OLDUĞUNU HENÜZ KONUŞAMADIK"

Olayla ilgili net bir bilginin henüz olmadığını kaydeden Albayrak, "Zannediyorum ki 9'a ya da 10'a çeyrek kala falan havai fişeği fırlatmaya çalışırken olmuş ama konuşamadık henüz, sağlık durumuyla ilgili konuştuk sadece. Nasıl olduğunu bilemiyoruz ama böyle bir talihsiz kaza yaşandı. Allah daha beterinden korusun" diyerek sözlerini noktaladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Abdurrahim AlbayrakOmar ElabdellaouiGalatasaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'ın devre arası transfer politikası şekilleniyor
Galatasaray'ın devre arası transfer politikası şekilleniyor
Trabzonspor’da ara transfer dönemi hareketli geçecek
Trabzonspor’da ara transfer dönemi hareketli geçecek
F1 Şampiyonu Lewis Hamilton’a ‘şövalye’ unvanı verildi
F1 Şampiyonu Lewis Hamilton’a ‘şövalye’ unvanı verildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans