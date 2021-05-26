Altay 18 yıl sonra Süper Lig'de

12'nci dakikada Altınordulu Kahraman'ın uzun pasında defansın arkasına sarkan Ahmet İlhan soldan ceza sahasına girip vurdu, kaleci Cihan karşı karşıya pozisyonda ayağıyla golü önledi.

22'nci dakikada İbrahim'in uzun pasında Altınordu ceza sahasına hareketlenen Kappel müsait pozisyonda seken topu son anda ıskaladı, kaleci Erhan meşin yuvarlağa sahip oldu.

25'inci dakikada Poko'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Erhan uzak direğe giden topu parmaklarının ucuyla çeldi.

45+1'inci dakikada Altınordu'nun sağdan kazandığı serbest vuruşta Metehan, Recep'le paslaşarak sağdan ceza sahasına ortaladı, iyi yükselen Yusuf Yalçın'ın kafa vuruşunda top kaleye gitmedi, bu pozisyonda Yusuf rakibine faul yaptı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

62'nci dakikada Erhan'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Kappel'in ortasında müsait pozisyondaki Thiam'dan önce savunmada Recep son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

65'inci dakikada Mehmet Erdem soldan kesti, Paixao'nun kafayla indirdiği topu defansta Sinan uzaklaştırdı.

66'ncı dakikada Kappel'in sağdan ceza sahasına ortasında arka direkte Paixao bir kez daha kafayla indirdi, Erhan topa dokunamadı.

68'inci dakikada Altay gole yaklaştı. Soldan Mehmet Erdem'in altı pasa ortasında Paixao sert vurdu, top üst direkten döndü. Daha sonra kaleci Erhan meşin yuvarlağa sahip oldu.

87'nci dakikada Altınordu'nun sağdan kazandığı kornerde Şeref'in ortasında ön direkte Ahmet İlhan kafayı vurdu, kaleci Cihan gole izin vermedi.

89'uncu dakikada Altay golü buldu. Sağdan Kappel'in ortasında arka direkte Erhan'ın kafayla indirdiği topa kale önünde Paixao ayak koydu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

Altay maçı bu skorla kazanarak Süper Lig'e yükseldi.

ALTAY KUPASINA KAVUŞTU

Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek 18 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Altay, Play-Off birinciliği kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'in elinden aldı. Altay takım kaptanı İbrahim Öztürk kupayı arkadaşlarıyla birlikte havaya kaldırdı. Kupa töreninde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de yer aldı.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, maçtan sonra futbolcuların omuzlarında tribünleri selamlarken, deneyimli teknik adam gözyaşlarına hakim olamadı. Mustafa Denizli, kupayı havaya kaldırarak şampiyonluk sevincine ortak oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı hoparlöründen çalınan Altay Marşı eşliğinde siyah-beyazlılar şampiyonluk şarkıları söyledi.

Siyah-beyazlılara 89'uncu dakikada attığı golle galibiyeti getiren Portekizli gol kralı Marco Paixao, tribündeki taraftarlara üçlü çektirdi. Üç kez üst üste gol kralı olarak tarihe geçen Paixao, sezonu 25 golle tamamladı. Yıldız futbolcu ilk yılında 29, ikinci sezonunda 22 gol atarak gol kralı olmuştu.

Altay, 1'inci Lig Play-Off'larındaki şanssızlığını kırdı. Daha önce 5 kez Play-Off oynayıp Süper Lig'e çıkamayan siyah-beyazlılar, ilk defa finallerde hedefe ulaştı.

BAŞKAN EKMEKÇİOĞLU DUYGULANDI

Altay'ın 31 yaşındaki başkanı Özgür Ekmekçioğlu, maçtan sonra sahada sesi titreyerek yaptığı açıklamada, "38 yıl sonra hocamız buraya geldi. İlk kez teknik direktör olarak görev aldı. Burada şampiyon olmak ve taraftarımızla olmak beni çok duygulandırdı. Mustafa Denizli hocamız buranın bir parçası, yaşayan efsanelerinden bir tanesi. 'Gelir görevimi yaparım' dedi. Kendisine minnettarız. Geldi ve Altay'ı şampiyon yaptı" diye konuştu.