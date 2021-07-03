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Anadolu Efes'ten EuroLeague şampiyonluk öyküsü

Turkish Airlines EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes'in Final Four yolculuğundan şampiyonluğa uzanan süreçte yaşadığı özel hikayeler, hazırlanan özel bir film ile birlikte basketbolseverlerle buluşacak.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
03 Temmuz 2021 Cumartesi 17:05
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Anadolu Efes'ten EuroLeague şampiyonluk öyküsü

İSTANBUL / DHA

Şampiyonluğun perde arkasından yansıyanlar ve özel anların yer aldığı "Köln'de bir asma kilit" filmi, Anadolu Efes Spor Kulübü Youtube kanalında dört bölüm halinde yayınlanacak. Filmin ilk bölümü yarın yayınlanacak.

Anadolu Efes Kulübü, "Köln'de Bir Asma Kilit - A Padlock in Cologne" ismiyle yayınlanacak filmin isminin bir taraftarın şampiyonluk dileğinden geldiğini belirtti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu ismin, Final Four organizasyonunun Köln'de düzenleneceğinin belli olmasının ardından, Covid-19 salgını öncesinde bir Anadolu Efes taraftarının Köln'deki bir köprüye "Anadolu Efes F4 Champ" yazılı bir asma kilit asmasına gönderme yapıyor.

Anadolu Efes Spor Kulübü Youtube kanalında dört bölüm halinde yayınlanacak olan ve hiçbir yerde yayınlanmayan görüntüleri de içerecek "Köln'de Bir Asma Kilit" sayesinde şampiyonluğun perde arkasından yansıyanlar ve özel anlar gün yüzüne çıkacak. İlk bölüm ise 4 Temmuz 2021 Pazar günü, Türkçe ve İngilizce altyazı seçenekleriyle yayınlanacak.

Anadolu Efes kafilesinin Köln uçuşuyla başlayacak olan yapım, dört bölüm halinde Anadolu Efes Spor Kulübü Youtube kanalında yayınlanacak ve basketbolseverler, daha önce hiçbir yerde izlemedikleri hikayelere tanıklık edecek" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Anadolu Efes oyuncularının uçuşlarda yaşadıkları, otel yaşamı, basın toplantılarında yaşanan ilginç anlar, maçlar sırasındaki bench hikayeleri, yarı final ve final maçı arasında yapılan sohbetler, final maçından sonra yaşanan özel anlar ve ilginç hikayelerin Köln'de Bir Asma Kilit filminde izleneceği vurgulandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesEuroLeagueŞampiyonlukYeni Çağrı
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