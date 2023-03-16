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Avrupa futbolunda kuralar yarın çekilecek

UEFA turnuvaları Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalden finale kadar tüm eşleşmeler, yarın belli olacak.

16 Mart 2023 Perşembe 11:20
Avrupa futbolunda kuralar yarın çekilecek
Ankara

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura töreninde, Avrupa futbolunun üç organizasyonundaki çeyrek final, yarı final ve final etaplarındaki eşleşmeler duyurulacak.

Kura töreni, Şampiyonlar Ligi'nde (TSİ) 14.00'te, Avrupa Ligi'nde (TSİ) 15.00'te, Avrupa Konferans Ligi'nde ise (TSİ) 16.00'da başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, aynı ülke takımlarının birbiriyle eşleşmesine ilişkin herhangi bir kısıtlama olmayacak. Diğer iki turnuvada eşleşme kısıtlaması olması halinde, tören öncesinde açıklanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Demir Grup Sivasspor'un kuralara katılım durumu, bu akşam rakipleriyle oynayacakları maçlarda alacakları sonuca göre belli olacak.

Müsabakalarına evinde çıkacak Türk takımlarından Fenerbahçe, İspanya temsilcisi Sevilla'yla; Demir Grup Sivasspor ise İtalya'nın Fiorentina takımıyla TSİ 20.45'te karşılaşacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa FutboluKura
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