Bakan Kasapoğlu, Biz Bir Takımız Projesi'nin açılış törenine katıldı

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin spor yoluyla sosyal uyumuna katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen Biz Bir Takımız Projesi'nin açılış törenine katıldı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Bina'da gerçekleşen açılış programında konuşan Bakan Kasapoğlu, "Biz Bir Takımız; 6 ve 7'nci sınıf öğrencisi 1056 evlâdımız ile hayata geçirdiğimiz bir eğitim faaliyetidir. Geçtiğimiz yıl 7 ilimizde uyguladığımız bu çalışmayı bu yıl 24 ilimizde hayata geçiriyoruz. Allah nasip ederse; önümüzdeki sene 81 ilin tamamında "Biz Bir Takımız" diyeceğiz" dedi.



Bakan Kasapoğlu, projede görev alacak kişilere eğitim verileceğini belirterek, "Proje kapsamında; öğrencilerimiz eğitmenlerimizin gözetiminde 14 hafta boyunca haftada 4 saat katılacakları spor ve sosyal uyum eğitimlerine tabi tutulacaklar. Bu eğitim sürecinin sonunda farklı illerden gelen çocuklarımız ortak bir şehirde düzenlenecek bir kampta bir araya gelecekler. Biz Bir Takımız; 6 ve 7'nci sınıf öğrencisi 1056 evlâdımız ile hayata geçirdiğimiz bir eğitim faaliyetidir. Geçtiğimiz yıl 7 ilimizde uyguladığımız bu çalışmayı bu yıl 24 ilimizde hayata geçiriyoruz. Allah nasip ederse; önümüzdeki sene 81 ilin tamamında "Biz Bir Takımız" diyeceğiz. Proje kapsamında; öğrencilerimiz eğitmenlerimizin gözetiminde 14 hafta boyunca haftada 4 saat katılacakları spor ve sosyal uyum eğitimlerine tabi tutulacaklar. Bu eğitim sürecinin sonunda farklı illerden gelen çocuklarımız ortak bir şehirde düzenlenecek bir kampta bir araya gelecekler. Çocuklarımıza eğitim verecek ve çalışmaya iştirak edecek olan gönüllü eğitmen adaylarımız, il müdürlerimiz, il koordinatörlerimiz ve mentörlerimiz bugünden başlamak üzere 11 Aralık tarihine kadar alanında uzman kişilerce verilecek eğitimlere katılacaklar. Çalışma arkadaşlarımızdan ve gönüllü gençlerimizden oluşan eğitmenlerimiz de kendi aralarında bir takım oluşturarak "Biz Bir Takımız" diyecek ve eğitim verecekleri öğrenci kardeşlerimize bu yönleriyle de örnek olacaklar" diye konuştu.



"İYİLİĞİ ÇOĞALTMAK İÇİN BURADAYIZ"



Geçtiğimiz yıl 7 şehrimizde hayata geçirdikleri bu çalışmadan çok verimli ve pozitif geri dönüşler aldıklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Birbiriyle eşleşen illerdeki çocuklarımız, önce kendi şehirlerinde eğitim alıp kendilerini tanıma ve farklı kültürlere karşı uyum içinde olma, birlikte yaşama gibi kazanımlar elde ettiler. Eğitim sonunda ortak bir şehirde bir araya geldiklerinde yaşadıkları duygu kardeşliği anlatılmayacak ölçüde derin ve anlamlıydı. Aileleriyle birlikte çok güzel vakit geçirdiklerini, birbirlerini tanımaktan müthiş memnun ve mutlu olduklarını belirten onlarca geri dönüş aldık. Bu memnuniyet, bize bu yıl daha çok çocuğumuza "Biz Bir Takımız" dedirtmek için ilham oldu. Ve işte bugün sizlere bu çalışmayı anlatmak, iyi şeyleri duyurmak ve iyiliği çoğaltmak için buradayız" şeklinde konuştu.



"HANGİ İLKİMDE, HANGİ BÖLGEDE OLURSA OLSUN GENÇLERİMİZİN HİZMETİNDEYİZ"



Gençlik Merkezlerine, spor tesislerine vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Sayısı 800'leri bulan yurtlarımız, 400'e yakın Gençlik Merkezimiz, Genç Ofislerimiz ve Türkiye'yi baştanbaşa saran spor tesislerimizle biz daima Türkiye'nin gençlerinin emrinde, hizmetindeyiz. Hikâyemiz hangi iklimde, hangi şehirde, bölgede, köyde başlamış olursa olsun; bizi bir kılan ilahi bir güç var. Bu duygularla projeye emek veren bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Önümüzdeki beş gün Ankara'da eğitime tabi tutulacak arkadaşlarımıza ve bilhassa gönüllü gençlerimize teşekkür eder, başarılar dilerim."



BİZ BİR TAKIMIZ PROJESİ BU YIL 24 İLDE GERÇEKLEŞECEK



Proje ile farklı şehirlerde yaşayan çocukların spor yoluyla bir araya getirilerek, toplumdaki farklı kültürler arasında karşılıklı saygı ve güven ortamının sağlanmasına, toplumsal uzlaşıya katkı sağlanması hedefleniyor.



Proje, 24 ilde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı farklı okullarda eğitim gören 6 ve 7. sınıftan bin 56 kız ve erkek öğrencinin; seçilen eğitmenlerin gözetiminde 14 hafta boyunca haftada 4 saat katılacakları spor ve sosyal uyum eğitimlerinin ardından farklı bir şehirde bir araya gelecekleri ortak bir tanışma ve etkinlik kampından oluşuyor.



14 hafta boyunca uygulanacak modülde; öz farkındalık, benlik saygısı, duygularına tanıma, empati, çocuk hakları ve sığınmacı hakları, kalıp yargı, farklılıklara saygı, işletişim becerileri, ebru, sosyal uyum gibi eğitimler yer alıyor.



Projeye göre, Malatya ile Çanakkale, İstanbul ile Bingöl, Trabzon ile Hatay, İzmir ile Batman, Ankara ile Elazığ, Erzurum ile Aksaray, Şanlıurfa ile Kastamonu, Mardin ile Edirne, Manisa ile Şırnak, Balıkesir ile Adana, Burdur ile Kars, Van ile Çorum illeri eşleşme yapılması üzerine, birbiri ile eş olan öğrencilerde farklı kültürel yapılara ilişkin tutum ve algılarında değişiklik gözlenecek. Ayrıca, 48 personel ve 48 gençten oluşan 96 kişilik eğitmen kadrosu ile çevrelerinde, iletişimlerinde ve problemlerin çözümünde eğitimlerde aldıkları yöntemleri kullanma becerilerinin gelişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.