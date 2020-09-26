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Bakan Kasapoğlu, WADA Başkanı ile görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Başkanı Witold Banka ile görüştü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Eylül 2020 Cumartesi 11:27
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Bakan Kasapoğlu, WADA Başkanı ile görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, WADA Başkanı Witold Banka ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye'nin dopingle mücadele konusunda yürüttüğü çalışmalar ile dopinge karşı 'sıfır tolerans' ve 'temiz spor' politikası hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, dopingle mücadele yasa tasarısı özelinde yürütülen çalışmalara ilişkin gelinen son aşama hakkında da açıklamalarda bulundu.

WADA Başkanı Witold Banka ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Türkiye'nin dopingle mücadelede attığı kararlı adımları yakından takip ettiklerini söyledi. Witold Banka, ayrıca, Türkiye'nin dopingle mücadele noktasında gösterdiği duruşu takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Bakan Kasapoğlu ile WADA Başkanı Witold Banka, dopingle etkin mücadele konusunda küresel düzeyde Türkiye ve WADA arasındaki güçlü iş birliğinin altını çizdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dr. Mehmet Muharrem KasapoğluGençlik Ve Spor BakanıWADAWitold Banka
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