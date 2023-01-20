Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.476,46
ALTIN
1.165,58
DOLAR
18,81
STERLİN
23,23
EURO
20,35
ÖSYM Başkanlığı 33 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
ÖSYM Başkanlığı 33 Sözleşmeli...
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 117 Sözleşmeli Personel alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi...
Belplas A.Ş.'den araç satışı
Belplas A.Ş.'den araç satışı
Kapadokya Alan Başkanlığından ön yeterlilik ilanı
Kapadokya Alan Başkanlığından ön...

Basketbolda Türkiye Kupası kura çekimi 23 Ocak Pazartesi günü yapılacak

Basketbolda erkeklerde ve kadınlarda Türkiye Kupası'nın kura çekimleri, 23 Ocak Pazartesi günü yapılacak.

20 Ocak 2023 Cuma 16:01
Basketbolda Türkiye Kupası kura çekimi 23 Ocak Pazartesi günü yapılacak

İSTANBUL - Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bitci Erkekler Türkiye Kupası ve Bitci Kadınlar Türkiye Kupası kura çekimleri, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali Konya'da, Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali ise Hatay'da oynanacak.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ilk devre karşılaşmaları tamamlanmasının ardından, Bitci Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanan takımlar da belli oldu. Ligin ilk 8 sırasında yer alan Fenerbahçe Beko, Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes, Frutti Extra Bursaspor, Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka ve Galatasaray Nef, Türkiye Kupası’nda mücadele etme hakkı kazandı.

Formata göre, sezonun birinci devresini ilk 4 sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, Türk Telekom, Pınar Karşıyaka ve Anadolu Efes ile sonraki 4 sırada yer alan Frutti Extra Bursaspor, Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka ve Galatasaray Nef, 2 torbaya ayrılacak ve eşleşmeler kura çekimi ile belirlenecek. Ayrıca ev sahibi avantajını elde edecek ekip için de bir kura çekimi olacak.

Tek maç üzerinden 14-15 Şubat tarihleri arasında oynanacak çeyrek final maçlarının ardından yarı finale yükselen takımlar, 17-19 Şubat'taki Dörtlü Final için Konya'da karşı karşıya gelecek.

Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali Hatay'da oynanacak

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanan takımlar belli oldu.

Ligin ilk 8 sırasında yer alan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Nesibe Aydın, Emlak Konut, BOTAŞ, Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Çankaya Üniversitesi kupada mücadele etme hakkı kazandı.

Erkekler Türkiye Kupası'nda olduğu gibi Kadınlar Türkiye Kupası'nda da ilk 4 sırayı alan takımlar ile, ikinci 4 sırayı alan ekipler farklı 2 torbada kura çekimine katılacak ve eşleşmelerin ardından ev sahibi avantajı için de bir kura çekimi daha yapılacak.

6-7 Mart tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finalistler, 9-11 Mart'ta Hatay'da Dörtlü Final'de karşılaşacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
BasketbolTürkiye Kupası Kura çekimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göztepe-Altay maçındaki tribün olaylarına ilişkin iddianame tamamlandı
Göztepe-Altay maçındaki tribün olaylarına ilişkin iddianame tamamlandı
Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı
Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu grupları belirlendi
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu grupları belirlendi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans