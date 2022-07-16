Beşiktaş, Avusturya kampını noktaladı

Teknik direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan idman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. Dünkü maçta oynayan oyuncular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, hücum ve kondisyon koşuları ile sona erdi. Basına kapalı idman, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Avusturya kamp çalışmalarını tamamlayan siyah-beyazlılar, bugün TSİ 15.00’te özel bir uçakla İstanbul’a dönecek.