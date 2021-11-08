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Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Kasım 2021 Pazartesi 16:32
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Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.  

Bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları sonrası minik kale maçı yapıldı. Antrenman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçlarıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın  saat 12.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAytemiz Alanyaspor MaçıHazırlık
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