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Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in son haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı çalışmayla başladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Mayıs 2021 Perşembe 19:42
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Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL - BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Çalışma, gruplar halinde oynanan ayak tenisi sonrası gerçekleştirilen kondisyon koşuları ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 12.00’de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00’da özel bir uçakla İzmir’e giderek kampa girecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşGöztepe MaçıHazırlık
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