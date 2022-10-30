BeÅŸiktaÅŸ - Ãœmraniyespor: 5-2

4â€™Ã¼ncÃ¼ dakikada BeÅŸiktaÅŸ penaltÄ± kazandÄ±. Saissâ€™in uzun pasÄ± sonrasÄ±nda top Allyson ile Weghorstâ€™un arasÄ±nda kaldÄ±. Oyunu Ã¶nce devam ettiren hakem Tugay Kaan NumanoÄŸlu, VARâ€™dan gelen uyarÄ± sonrasÄ±nda pozisyonu tekrar izledi ve penaltÄ± noktasÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.

5â€™inci dakikada Cenk Tosunâ€™un kullandÄ±ÄŸÄ± penaltÄ±da top aÄŸlarla buluÅŸtu: 1-0.

33â€™Ã¼ncÃ¼ dakikada Gedson orta sahada kaptÄ±ÄŸÄ± topu Cenk Tosunâ€™a aktardÄ±. Cenk Tosun, savunma arkasÄ±na sarkan Weghorstâ€™u gÃ¶rdÃ¼. Bu oyuncu saÄŸ Ã§aprazdan ceza sahasÄ±na girer girmez yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸla topu aÄŸlara gÃ¶nderdi: 2-0.

45â€™inci dakikada Ãœmraniyespor farkÄ± 1â€™e indirdi. HÄ±zlÄ± geliÅŸen konuk ekip ataÄŸÄ±nda Umut Nayir pasÄ±nÄ± Del Valleâ€™ye verdi. Del Valle, rakiplerinden sÄ±yrÄ±ldÄ±ktan sonra ceza sahasÄ± Ã§izgisinin hemen Ã¼stÃ¼nden yaptÄ±ÄŸÄ± sert vuruÅŸta topu aÄŸlara gÃ¶nderdi: 2-1.

MÃ¼cadelenin ilk yarÄ±sÄ± BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n 2-1â€™lik Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle sona erdi.

48â€™inci dakikada BeÅŸiktaÅŸ farkÄ± bir kez daha 2â€™ye Ã§Ä±kardÄ±. Sol kanattan geliÅŸen atakta Umut MeraÅŸâ€™Ä±n ortasÄ±nda Josef arkaya aÅŸÄ±rttÄ±. Ceza sahasÄ± iÃ§inde kafa topuna yÃ¼kselen Tayyip Talha SanuÃ§, top yere inmeden sol ayaÄŸÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸla meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlara gÃ¶nderdi: 3-1.

57â€™nci dakikada saÄŸ kanattan geliÅŸen Ãœmraniyespor ataÄŸÄ±nda Geraldo yerden iÃ§eri Ã§evirdi. Avounouâ€™nun ceza sahasÄ± iÃ§inde bekletmeden yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸta top aÄŸlara gitti: 3-2.

62â€™nci dakikada BeÅŸiktaÅŸ bir gol daha buldu. Weghorstâ€™un pasÄ±yla saÄŸ kanatta topla buluÅŸan Redmond ortasÄ±nÄ± yaptÄ±. Arka direkte Cenk Tosunâ€™un kafa vuruÅŸunda top aÄŸlara gitti: 4-2.

78â€™inci dakikada BeÅŸiktaÅŸ farkÄ± 3â€™e Ã§Ä±kardÄ±. HÄ±zlÄ± geliÅŸen BeÅŸiktaÅŸ ataÄŸÄ±nda Gedsonâ€™un pasÄ±yla sol taraftan ceza sahasÄ±na giren Weghorst, kaleci AnÄ±lâ€™dan sÄ±yrÄ±ldÄ±ktan sonra sol Ã§aprazdan yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸla topu aÄŸlara gÃ¶nderdi: 5-2.

85â€™inci dakikada yaptÄ±ÄŸÄ± baskÄ± sonrasÄ±nda topu kapan Weghorst, sol Ã§aprazdan ceza sahasÄ±na girip vuruÅŸunu yaptÄ±, kaleci AnÄ±l topu kornere Ã§eldi.

KarÅŸÄ±laÅŸmada baÅŸka gol olmadÄ± ve BeÅŸiktaÅŸ sahasÄ±nda Ãœmraniyesporâ€™u 5-2 maÄŸlup etti.

BEÅžÄ°KTAÅž BU SEZON Ä°LK KEZ 5 GOLLE KAZANDI

SÃ¼per Ligâ€™in 12â€™nci haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ sahasÄ±nda Ãœmraniyesporâ€™u 5-2 maÄŸlup etti. Siyah-beyazlÄ± ekip, yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ yÃ¶netimindeki ilk maÃ§Ä±nÄ± kazanÄ±rken, bu sezon en Ã§ok gol attÄ±ÄŸÄ± maÃ§Ä± oynadÄ±. Daha Ã¶nce SÃ¼per Ligâ€™de Fatih KaragÃ¼mrÃ¼kâ€™Ã¼ 4-1 maÄŸlup eden siyah-beyazlÄ±lar, Ãœmraniyespor aÄŸlarÄ±na 5 gol atma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterdi.