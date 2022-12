Brezilyalı efsane futbolcu Pele, hayatını kaybetti

İSTANBUL - Brezilyalı efsane futbolcu Pele, tedavi gördüğü hastanede, 82 yaşında hayatını kaybetti



Pele ismiyle tanınan Edson Arantes do Nascimento, tedavi gördüğü Albert Einstein Hastanesi'nde 82 yaşında vefat etti. Brezilya Milli Takımı ile 3 Dünya Kupası, bireysel ve kulüp başarılarıyla adından söz ettiren Pele, kariyerini ABD'nin New York Cosmos ekibinde noktaladı. Brezilya'da Santos formasını 19 yıl giyen Pele, 1000'in üzerinde gol kaydetti ve heykeli, Maracana Stadı'nın önüne dikildi.



Santos'tan ayrıldıktan sonra ABD ekiplerinden New York Cosmos'ta 1975-1977 yıllarında forma giyen Pele, lig şampiyonluğu yaşadı. Futbolculuk kariyerinin ardından Brezilya'da 1995-98 yılları arasında spor bakanlığı da yapan Pele, FIFA ve Santos'un futbol elçiliği görevlerini de sürdürdü. Pele, New York Cosmos'un onursal başkanlığı, Birleşmiş Milletler ve UNESCO'nun iyi niyet elçisi olarak da görev aldı.



Pele, Brezilya liginde 3, eyalet liginde 11, Libertadores Kupası ve Copa America'da birer kez gol krallığı yaşadı.



Pele'nin kızı Kely Nascimiento, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sahip olduğumuz her şey senin sayende. Seni sonsuza kadar seveceğiz. Huzur içinde yat" ifadelerini kullandı.



Pele'nin Twitter hesabından ailesinin yaptığı açıklama ise şu ifadeler kullanıldı: "Bugün huzur içinde aramızdan ayrılan Pele'nin yolculuğuna ilham ve aşk damgasını vurdu. Aşk, aşk ve aşk. Sonsuza kadar..."



Pele'nin yaşamını yitirmesinin ardından bazı futbolcuların yaptığı paylaşımlar ise şöyle:

Ronaldo: ''Hatıran sonsuza kadar yaşayacak. Huzur içinde uyu Kral Pele''



Lionel Messi: "Huzur içinde uyu Pele."



Neymar: "Pele'den önce 10 sadece bir sayıydı. Bu cümleyi bir yerde, hayatımın bir noktasında okumuştum. Ama bu güzel cümle eksik. Pele'den önce futbol sadece bir spordu diyebilirim. Pele her şeyi değiştirdi. Futbolu sanata, eğlenceye dönüştürdü. Fakirlere, siyahlara ve çoğunlukla Brezilya'ya görünürlük verdi. Futbol ve Brezilya, Kral sayesinde statüsünü yükseltti! O gitti ama büyüsü kaldı. Pele sonsuza kadar!!"



Josef: "Pele, dünya futbolunun unutamayacağı, belki de en büyük efsaneydi."



Vincenzo Montella: "Bir efsaneyi daha kaybettik. Ailesine sevgilerimi gönderiyorum. Uzun zamandır mücadele veriyordu ama olmadı."



Kylian Mbappe: "Futbolun kralı bizi terk etti ama mirası asla unutulmayacak.



Enner Valencia: "Huzur içinde yat Pele"



TFF: "Dünya futbolunun en büyük efsanelerinden biri olan Brezilyalı Pele, 82 yaşında aramızdan ayrıldı. Futbola yaptığın unutulmaz katkılar için sonsuz teşekkürler, huzur içinde yat Pele".



Beşiktaş: "Efsane, ikon, kral. Futbol seni asla unutmayacak Pele."



Göztepe: "Futbolun simge isimlerinden Pele hayatını kaybetti. Futbola kattığın tüm değerler için minnettarız. Seni unutmayacağız Pele"



Brezilya Futbol Federasyonu: "Kral Pele"



Santos: "Sonsuz"



Manchester United: "Huzur içinde yat Pele. Dünyanın dört bir yanındaki futbol taraftarlarına yaşattığınız mutluluk için teşekkür ederiz.



Merih Demiral: "Ardında ne miras bıraktı. Efsane"