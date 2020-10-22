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Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız

Gaziantep Futbol Kulübü'nün sağ kanat oyuncusu Enver Cenk Şahin, 5 haftadır galibiyet alamadıklarını hatırlatarak, İttifak Holding Konyaspor maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi. Maça iyi hazırlandıklarını belirten Şahin, ''Şeytanın bacağını bu hafta kıracağız'' dedi. Nouha Dicko ise 6 ay sahalardan uzak kaldığı için performansından memnun olmadığını söyledi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Ekim 2020 Perşembe 13:13
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Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız

GAZİANTEP - Süper Lig'in 6'ncı haftasında cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Gaziantep FK çalışmalarına devam etti. Kulüp tesislerindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı takım ısınma ve çabukluk hareketleri ile kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi. İdman öncesinde Gaziantep FK'lı futbolculardan Enver Cenk Şahin ve Nouha Dicko basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BU HAFTA ŞEYTANIN BACAĞINI KIRACAĞIZ"

Enver Cenk Şahin, galibiyete ihtiyaçları olduğunu belirterek, oyun anlamında kendilerinden memnun olduğunu söyledi.

Şahin, ''Ligin ilk haftasında Galatasaray ile oynamamız bizim için dezavantaj oldu. Ama sonrasında mağlup olmamakla beraber galibiyet de alamadık. Küçük detaylarla kaybettiğimiz puanlar da oldu. Oyun ve mücadele anlamında iyi olduğumuzu düşünüyorum. Daha da iyi olacağımıza inanıyorum. Son maçta 9 kişi kalmamıza rağmen takım içinde iyi bir mücadele vardı. 9 kişi ile 1 puan aldığımız için mutluyum. Sahaya galibiyet almak için çıkacağız. Şeytanın bacağını bu hafta kıracağız diyelim'' ifadelerini kullandı.

Forma buldukça performansının daha iyi olacağını ve kendisini daha iyi hissedeceğini kaydeden 26 yaşındaki oyuncu, geçen senenin çok iç açıcı bir sezon olmadığını ancak bu sezon performans olarak daha ileri gideceğini vurguladı.

"PERFORMANSIMDAN MEMNUN DEĞİLİM"

Gaziantep FK'nın yeni transferi Nouha Dicko ise 6 ay sahalardan uzak kaldığı için performansından memnun olmadığını söyledi.

Takımın kaliteli oyunculara sahip olduğunu dile getiren 28 yaşındaki Malili forvet, 5 haftanın ardından galibiyet almak istediklerini belirtti. Takıma adapte sorunu yaşamadığını anlatan Dicko, ''Umarım bu hafta galibiyet alırız. Bunun için çalışıyoruz. Geçen hafta aldığımız 1 puan hemen hemen bir galibiyet gibi gözükmeli bizim için. Gol olana kadar 2 kişi eksiktik. Eksik olmasak skor daha farklı olurdu. Tüm arkadaşlarım karakterini gösterdi. Ben daha uzun bir süreç bekliyordum ama takıma adapte olmam uzun sürmedi. Şehri çok beğendim. İyi ve kaliteli oyunculara sahip bir takımız. Umarım galibiyetler alarak devam ederiz. 6 ay sonra ilk defa maç oynadım. Performansımdan memnun değilim ama çalışarak daha iyi olacağım. Adaptasyon sürecinden sonra herkese daha iyi bir futbol seyrettireceğim'' diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigGaziantep Futbol KulübüEnver Cenk Şahin
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